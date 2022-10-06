國際股市止跌 搶反彈優先留意方向

台股連續破底後終於出現了曙光，本週連續的反彈使投資人鬆了一口氣，不過對於後市依舊不能太過樂觀；從筆者近期點出的抗跌股來看，多數在逆勢抗跌拉抬後，依舊容易回到短中期起漲點價位附近，就是在空頭走勢中難以避免的局面。

目前對於現階段的看法也沒有太大改變，但恰逢反彈行情，確實可以同步留意一些搶反彈機會。搶反彈手腳通常要快些，而搭配基本面、籌碼面，有機會更加提高操作勝率。

今天來看跌深反彈電子股，(6781-TW) AES-KY。

AES-KY 是新普子公司，最初是在中國設立太普動力新能源 (現名)，台灣則有嘉普科技，是提供鋰電池模組的企業。而鋰電池模組應用的領域，以輕量型電動載具為主，包含電動自行車、電動摩托車、電動平衡車等，另外還有應用在工業儲能系統，而多數人對於鋰電池應用更有感的電動車，則是 AES-KY 計畫生產的產品，尚未規模化。

產業趨勢來看，鋰電池在重量、容量部分的優勢，在電動自行車的使用上比例持續增加，過去我們談過電動自行車的產業發展趨勢，近年歐美國家的運動風氣蠻盛行的，剛好在後疫情期間也有助攻效果，不過之前有對於自行車市場的需求，在各國陸續解封後會衰退，因為在完全解封前的後疫情期間，需求已經提高不少，而這擔憂也確實合理，標準型、中低階的自行車需求是有緩步回檔，不過高階產品、電動自行車需求仍強勁，且單價上也比中低階的有倍數以上空間，因此今年整體的電動車市場成長力道不會掉太多。(有點類似目前電子產業的成長股選股邏輯，在消費性市場需求下滑情況中，找尋更有利基型、需求不受消費性市場影響的產業，會有更多表現突出機會)

在營運表現上，可以看出 AES-KY 不管是營收或是獲利能力，幾乎都是非常平穩的緩緩成長，甚至比很多營運穩健的非電子股還要穩，9 月營收 13.53 億元小幅度月增 0.87%，再創歷史新高，Q3 則是季增 1.25%。不過在 Q4 表現，就可能因為淡季效應而有小幅回檔，即便 AES-KY 對於這季展望與 Q3 差不多，但目前全球通膨情況延續還是有可能影響終端需求，高階產品也不會因市場環境相關悲觀而大幅成長，另外要注意就是新台幣的貶值也有利營運成長，目前貶值態勢不變，而當美國聯準會升息的步調漸漸放緩後，美元指數也不會無止盡的創高，讓出口為主的企業受益程度下滑。不過這也不算什麼營運利空，大致與 Q3 持平的話都沒太多需要擔心的。

除了電動自行車電池模組，伺服器備援電池模組這塊，目前佔營運大約 2 成，比重不算太高，明年有望成為推升 AES-KY 成長的主力之一，在今年伺服器新平台的推出遞延、全球景氣下滑影響，明年資料中心、雲端伺服器的建置預期能穩健成長，這塊業務對於 AES-KY 而言，成長幅度應會超過其在電動自行車成長的兩倍以上，上半年獲利 18.56 元，下半年本業獲利不難低於上半年，這樣簡單估算，目前本益比不到 20 倍，與同業多在 20 倍以上，以及 AES-KY 過去大多有 20~50 倍的本益比區間來看，確實跌深後也浮現低接機會，同時內資法人本週轉為連續買超，可多留意短線價量及籌碼變化。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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