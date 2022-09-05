君帆台南永科二廠加入營運 力拚明年營收雙位數成長

氣壓和液壓元件廠君帆工業 (4584-TW) 預計 10 月上旬於 OTC 掛牌交易，隨著台南永科二廠 7 月正式加入營運，並鎖定醫療與風電應用，可望帶動營運擺脫今年低潮，明年力拚營收雙位數成長。

君帆工業成立已 39 年，目前股本 2.48 億元，原布局輪胎、鋼鐵生產設備氣壓和液壓元件應用，進一步跨入系統整合業務；在新廠完成後，新增業務量能鎖定醫療與風電需求，待台南永科二廠完整加入營運後，一年約可增加 1.4 億元業務量能。

君帆上半年營收 5.5 億元，稅後純益 5531 萬元，每股純益 2.23 元，均較去年同期小幅下滑；總經理胡正杰指出，第三季業績可望為全年谷底，預估第四季起業績將回溫，部分訂單遞延至第四季、明年第一季，加上新廠加入，明年營收拚雙位數成長。

胡正杰指出，遞延的訂單並沒有消失，目前檢視手中訂單，第四季營收估較去年同期雙位數成長，依此推估，今年營收及獲利有機會持平 2021 年水準。

君帆工業主要布局醫療產業 ODM 油壓缸、伺服電控油壓系統、鋼鐵廠自動厚度控制系統 (AGC) 軟硬體整合解決方案、半導體產業 ODM 氣壓缸、日本重工產業 OEM 與 ODM 油壓缸與油壓系統整合。

從市場來看，君帆 2022 年上半年中國大陸業績占比約 61%，台灣約 31%，日本約 4%，美國 2%；從產品來看，上半年油壓元件占比約 83%，氣壓元件約 7%，整合系統 6%。

君帆今天在興櫃收盤價爲 65.7 元，預計 10 月上旬掛牌上櫃。