鉅亨美股雷達：Rivian看好全年產能目標 波音預計737 Max 10今年難獲核准

美股重要看點：

由於投資者傾向押注各國央行將不得不放鬆貨幣緊縮步伐，美股周一 (3 日) 轉強，樂觀氛圍帶動亞洲與歐洲股市周二繼續上漲。

美股標普 500 指數及那斯達克周一均上漲至少 1.5%，投資者見到美國製造業數據弱於預期，認為有利於聯準會的鴿派傾向，而澳洲央行在周二的貨幣政策上，也僅升息 1 碼，幅度不如原本預期的 2 碼，愈來愈多人猜測，全球破壞性貨幣緊縮浪潮即將結束。

SPI Asset Management 執行合夥人 Stephen Innes 表示，澳洲的行動提供了極端的鷹派立場提前退出的可能性，如果其他央行效仿，應該會為股市提供一些支持。

美債殖利率也正在走跌，10 年期美債殖利率由上周一度突破 4%，已經在周二降至約 3.57%。

不過，Global X ETFs 投資長 Jon Maier 提醒，不要根據一天的交易情況來判斷趨勢。

股市走高之際，油價也在上漲，WTI 原油周一上漲超過 5%，至 84 美元附近。據報導，OPEC + 正考慮接下來將日產量減產超過 100 萬桶。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 8 月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比終值，前值 1.3%

美國 8 月耐用品訂單環比終值，預期 - 0.2%，前值 - 0.2%

重要個股動態：

1.Rivian(RIVN-US)

美國電動車廠 Rivian 周一 (3 日) 公布第 3 季生產逾 7000 輛車，並重申全年產量目標 2.5 萬不變。

Rivian 透過聲明表示，第 3 季在伊利諾州廠共生產 7363 輛電動車，季增 67%，交車量為 6584 輛，季增 47%，均符合公司預期，預估今年仍有望實現 2.5 萬的全年產量目標。

該公司原先預估 2022 年全年產能將達 5 萬輛，今年 3 月則以全球供應鏈問題干擾為由，將產能目標砍半至 2.5 萬輛。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 波音 (BA-US)

根據美國聯邦航空管理局 (FAA) 透露，波音認為，其 737 MAX 10 到明年夏天之前都難以獲得批准，這加劇了人們對新機交付的擔憂。

FAA 最新致函參議員 Roger Wicker 的內容顯示，關於 737 Max 10，波音目前計畫的時間表，是最晚在 2023 年夏季前獲得修正後的認證。

Wicker 上周提議，將波音公司獲得 Max 10 兩種新型號批准的最後期限延長至 2024 年 9 月，並希望將該提議附加到年度國防法案中，但目前尚不清楚國會是否願意批准此項提案。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Poshmark(POSH-US)

南韓電子商務公司 Naver Corp (035420-KR) 宣布以約 12 億美元價格，收購美國二手交易電商平台 Poshmark Inc。

Naver 將以每股 17.90 美元的價格收購 Poshmark 的所有股票，較周一 (3 日) 收盤價 15.57 美元溢價 15%。

兩家公司透過聲明表示，此次交易將能把 Poshmark 的購物平台與 Naver 的技術相結合，有助於直播、圖像識別和人工智慧等技術的合作。