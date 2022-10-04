【盤中熱點】航運走軟資金回流電子有利指數走強，生技高成交佔比仍會左右市場

一、金融航運走軟，資金回流電子

隨著美國股市止跌強彈，指數開盤表現強勢一度上漲逾 280 點，重返五日線之上，縱使 (2330-TW) 台積電稍稍走低且金融航運走疲漲勢稍稍收斂，指數仍上漲兩百餘點，預估量為 1,873 億。

以成交比重圖來看，電子比重明顯回溫且上漲是帶動盤面上揚的關鍵因素，而下滑明顯則是航運族群的下滑 5%，巧的是，昨電子下滑幅度也約 5%，顯示先前航運的資金再度回到電子股，於今日形成航運轉弱，電子轉強的盤面現象，如此看來，若航運金融轉弱是資金回流電子並走強，將有利於指數止穩，而本日盤面除了 (2330-TW) 台積電強勢外，(2454-TW)聯發科、(2303-TW)聯電、(2317-TW)鴻海、(2002-TW)中鋼也是貢獻指數漲點前五的多方指標，其餘如 ABF 載板三雄 (3189-TW) 景碩、(3037-TW)欣興、(8046-TW)南電、矽智財 (3661-TW) 世芯 - KY、(3035-TW)智原皆有所表現，今日指數大漲也表示市場信心大振，但量能並未顯著的增加，因此而行情能否延續，就會是後續的觀察重點。

二、生技高比重仍會左右市場。美光利空不跌，記憶體後市有望？

而在櫃買指數的部分，生技族群仍佔了 23% 比重顯示資金並未完全撤離生技，因此生技概念表現仍將持續左右盤面狀況，盤面上來看，幾乎呈現一個全面上漲的情況，但消費性電子的市況仍然嚴峻，也因此較無庫存壓力的矽智財族群如 (3661-TW) 世芯 - KY、(3529-TW)力旺、(6533-TW)晶心科、(6643-TW)M31 等個股，就會是重要的觀察指標。

而近期記憶體市況低迷，美光財報、財測均未達市場預期，顯使當前市場世況仍嚴峻，且美光計畫大砍資本資出，有趣的是，該項利空出爐後美光股價並未下跌，反而緩步墊高，顯示市場當前或許呈現「壞消息就是好消息」的狀態，若美光股價持續止穩向上，相關記憶體族群如 (2408-TW) 南亞科、(2344-TW)華邦電、(2337-TW)旺宏就可能成為短期市場焦點。

而在近期盤面表現不明確背景下，除了被動式買入的 ETF 以外，投信還有轉買什麼樣的個股呢？

以下為本日盤前提供盤中追蹤的投信轉買個股狀況

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