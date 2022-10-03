鴻呈今、明年估賺一股本 10/6登興櫃戰略新板

連接線組廠鴻呈 (6913-TW) 將在 10 月 6 日以每股 101 元登錄興櫃戰略新板，董事長簡忠正指出，目前主要三大應用工控、雲端伺服器、車載成長動能強勁，加上晶片缺料狀況逐步緩解，今、明年都可望獲利一股本。

鴻呈擁有線纜組裝及線纜抽線技術，產品應用涵蓋工業 (Industrial)、伺服器與資料存儲系統 (Server & Storage)、醫療設備 (Medical)、車載與車聯網 (Automotive)、再生能源系統 (Renewable Energy) 和通訊 (Telecom)，打造 iSMART 六大領域連接線組與解決方案，在中國東菀、蘇州、吉安，以及越南等地都設有生產基地及研發產線。

鴻呈也代理日本三井化工材料產品，包含光學材料與電子產品應用材料兩類，光學材料 (APEL) 可應用在 AR/VR 穿戴裝置、手機鏡頭等光學鏡片；電子產品應用材料 (ARLEN)，則可是用在電子電機零組件、車用及各產業連接器。

鴻呈上半年每股純益 4.54 元，已經超越去年全年的 3.47 元，法人估，今年下半年在線材組持續成長，營收、毛利率都將較上半年提升，獲利同步成長下，鴻呈全年獲利可望突破 1 個股本。

展望明年，總經理林星宏看好，在雲端伺服器、車隊管理成長，工控、醫療持穩，線材組出貨需強；光學材料雖然今年受到手機需求下滑影響，呈現衰退，但明年可望在 AR/VR 設備需求升溫，帶動新一波拉貨動能，整體營運將進一步向上。

以公司營收占比來看，工控 / 物聯網應用 19%、雲端 / 5G 30%、其他連接線組 16%、光學材料 24%、其他機能材料 11%；其中又以雲端伺服器在近年成長快速，從 2019 年 3%，到上半年已達 30%。