〈泰宗法說〉三大產品線銷售增 未來5年營收逐年成長

泰宗 (4169-TW) 除了新藥有進展，本業方面，看好退化性關節內注射劑代理的新品已全面導入醫學中心、術後防沾黏產品進入銷售高原期，加上飛利浦長照呼吸器業務穩定成長，未來 5 年每年營收將以 8-10% 成長，毛利率同步攀升。

總經理王雅俊表示，公司營運採取研發與通路雙軌並進，將藥品與醫材銷售盈餘來支持新藥研發，目前銷售品項分三項領域，產品包含心血管、生殖系統、內分泌和代謝、消化系統、骨科等。

其中，退化性關節內注射劑方面，王雅俊指出，去年向原廠代理新產品，為半年一針的長效針劑，目前已進入所有醫學中心、區域醫院、地區醫院等；術後防沾黏產品目前主要應用在外科、婦產科術後、骨科等，自 2018 年代理產品進入台灣後，營收貢獻顯著成長，預期未來每年業績都有雙位數年增幅。

呼吸器部分，泰宗受惠新冠疫情爆發、呼吸器需求暴增，營收也同步攀升，王雅俊補充，隨著疫情趨緩，未來每年業績將以 8-10% 成長，此外，呼吸器提供耗材與維修服務。

法人預期，泰宗在三大產品線持續成長下，未來 3-5 年每年營收都將有 8-10% 年增幅，加上新產品主攻自費市場，不受健保砍價影響，毛利率也可望同步成長。

至於未來 IPO 計畫，王雅俊指出，雖然公司營收持續成長，不過新藥才能體現公司價值，預期會依照新藥開發進度，再進一步評估適合時間點提出申請。