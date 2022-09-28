景氣領先指標，看到股市方向？

台股周一跳空跌破 7/12 低點 13928 後，代表一波新的下跌開始，所以今天台股繼續重挫 360 點

目前對於盤勢的分析要從兩個方面來講：一就中長線而言，台股空頭走勢沒改變，尤其剛公布的八月景氣領先指標仍持續下滑，且是連續十個月下滑，通常景氣領先指標會領先大盤一到兩個月

這波景氣領先指標從去年十一月開始下滑，台股也在今年一月看到最高點，之後就進入空頭市場，所以在目前領先指標還在下滑的階段，股市中長期底部也就還未來到

二就短線來講，台股今年以來每波下跌 1500～2000 點後，就會出現反彈，這波從九月初下跌到今天，已經跌了近 1500 點，若繼續下跌，反而醞釀短線反彈機會

所以就短線而言，未來幾天若大盤續跌，反而是仔細觀察下波強勢股的好機會，凡是相對大盤抗跌的股票，就有機會成為下波強勢股

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