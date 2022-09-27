〈能源盤後〉經濟衰退恐懼加深 原油波動收低 守在8個月低點

由於對經濟衰退的擔憂，原油期貨價格周一 (26 日) 震盪下挫，收在 1 月以來的最低點。

交易者一直擔心美國聯準會 (Fed) 與其他央行積極收緊貨幣的行動會引發全球經濟急劇下滑，但他也對石油供應緊繃，以及颶風中斷墨西哥灣生產的風險保持警惕，這點推升早盤油價。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.03 美元或 2.6%，收每桶 76.71 美元，為最近月 WTI 原油期貨自 1 月 3 日以來最低收盤價。

WTI 原油上周下跌 7.1%，上周五收在 1 月 10 日以來最低點。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下挫 2.09 美元或 2.4%，收每桶 84.06 美元，收在 1 月 11 日以來最低點，盤中低點觸及 83.81 美元。Brent 原油上周跌幅 5.7%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.17 美元或近 2.6%，收每桶 82.86 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 2.3842 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.3%，收每加侖 3.1291 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.1%，收每百萬 Btu 6.903 美元。

市場推動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，由於美元回吐隔夜漲幅，原油早盤上漲，午盤美元收復大部分漲幅，原油價格也相應下跌。

「全球宏觀風險和整個歐洲的能源政策風險繼續支撐美元，令石油在已經疲於對應通膨的歐洲市場更加昂貴，也導致石油需求前景進一步惡化。」他說。

ICE 美元指數周一上升 0.76%，突破 114 點，再創 20 年新高。美元走強恐令石油等以美元計價的商品價格承壓。

貨幣市場依然動盪。在英國政府周五推出一系列大規模減稅計畫後，英鎊兌美元匯率跌至歷史新低。減稅計畫恐令已經炙熱的通膨更加火燙。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，周一油價短暫走高，動力可能來自逢低買盤以及對伊恩颶風的擔憂。「但該颶風應該不會嚴重衝擊海灣石油和天然氣業務，雖然仍有可能會稍微向西偏移，並造成一些破壞。」

雪佛龍 (CVX-US) 周一表示，在颶風伊恩襲擊之前，正要停止墨西哥灣兩個平台的石油和天然氣生產，但雪佛龍位於海灣的其他設施仍以正常水準生產。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 周一表示，隨著美元飆升和風險資產收縮，上周五油價開始在價格上反映經濟嚴重衰退的結果，能源複合產品很有可能持續劇烈波動，且短期內有更大的價格下行風險。

儘管如此，「長期來看，供應面仍將吃緊，甚至即使市場在價格上反映更嚴重的經濟衰退，仍有過度反應的可能。一旦中國重啟經濟，應該會抵消經濟衰退帶來的任何需求中斷，會讓全球石油市場保持非常緊繃。」Flynn 說。

他提道，石油輸出國組織 (OPEC) 也很可能會減少供應，

