〈陸港盤後〉中國8月工業利潤降幅縮小 A股三大指數大漲

中國 A 股三大指數周二（27 日）收盤齊揚，漲幅均超過 1%，利多是中國 8 月全國規模以上工業企業利潤降幅縮小，且知情人士透露，證券監管機關通知基金經理人和券商，在下月中共「二十大」登場前，避免大規模拋售股票。

滬指周二收盤大漲 1.4% 報 3,093.86 點，深成指勁漲 1.94% 報 11,175.12 點，創業板指驟漲 2.23% 報 2,374.74 點；兩市成交額合計人民幣（下同）6,662 億元，「北向資金」淨流入 32.72 億元。

旅遊、酒店餐飲、醫療保健、食品飲料、釀酒、醫藥等類股走高。

香港恒生指數收盤漲 0.03%，恒生科技指數漲 0.55%。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，頭八個月全國規模以上工業企業利潤總額為 5.5254 兆元，較去年同期下滑 2.1%。

彭博經濟學家曲天石說：「隨著生產者物價增幅持續縮小，利潤應會繼續承壓，房市混亂和嚴格動態『清零』防疫措施，也會抑制生產回升。」

不過，國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，整體而言，工業企業效益回升，8 月利潤降幅較前月縮小，產業結構有所改善，中下游產業利潤繼續回升。

與此同時，路透報導，不願具名消息人士表示，上海與深圳證交所透過「窗口指導」提出口頭指示，「要求基金操盤手和券商避免出現異常交易，包括大規模買賣，基本上這是一個穩定市場的指令」。

另一名買方知情人士說，他們也收到通知，並直言「這在政治上很敏感」。上海與深圳證交所並未立即回覆置評請求。

「二十大」將在 10 月 16 日揭幕，閉幕隔天，習近平預料將再度被授予中央總書記和中央軍委主席職務。