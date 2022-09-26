〈陸港盤後〉中國央行釋兩大利多 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周一（26 日）收盤漲跌互見，滬指大跌逾 1%，中國央行提出兩大利多，包括上調遠期售匯業務外匯風險準備金率，以及釋出人民幣 1,330 億元資金，但投資人似乎仍不領情。

滬指周一收盤重挫 1.2% 報 3,051.23 點，深成指漲 0.4% 報 10,962.56 點，創業板指漲 0.83% 報 2,323.05 點；兩市成交額合計人民幣 6,679 億元，「北向資金」淨流入 42.77 億元。

石油、煤炭、燃氣類股走低，旅遊、酒店餐飲族群齊揚。

香港恒生指數收盤跌 0.44%，恒生科技指數漲 1.61%。

中國央行周一表示，周三起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，從零調高至 20%，以穩定匯市預期，加強宏觀審慎管理。上次央行調整外匯風險準備金率是在 2020 年 10 月 12 日。

央行周一也展開 7 天期人民幣 420 億元和 14 天期 930 億元逆回購操作，周一有 20 億元逆回購到期，代表央行淨釋出 1,330 億元資金。

儘管央行做出如此宣示，但市場似乎不領情，在岸人民幣兌美元匯價，周一盤中跌 0.51%，報人民幣 7.1664 元兌 1 美元。

NatWest Markets 經濟學家劉培乾說：「遠期售匯外匯風險保證金回歸，意味著央行有意放緩匯率貶值速度 ，但此舉不可能逆轉人民幣走勢，人民幣跌勢與主要貨幣保持一致。」

華僑銀行大中華區首席經濟學家謝棟銘表示，央行的目的，在於提高做空人民幣的成本，從而放緩貶值速度。他說，該政策定周三生效，客戶可能在上路前加快遠期購匯腳步。

麥格理首席中國經濟學家胡偉俊則說，今年中國貿易順差的規模將達到 1 兆美元，打破全球歷史紀錄，但這仍不足以阻止人民幣貶值，原因是企業信心下滑，出口商一直不願將手中外匯換成人民幣。