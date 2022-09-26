【Wen姐筆記】萬4保衛戰登場 待國家隊出招！台幣匯率是關鍵

台股今天將面臨 1 萬 4000 點保衛戰，原本上周五金管會要召開「股期市會議」，延後一周至 30 日，上周五的台股收盤位置，已經讓本次宣布進場護盤的國安基金防線失守，本周起國家隊將進行敗部復活戰! 本周靜待國家隊出招，而新台幣匯率將是關鍵! 極短線強弱分界為 14026 點，關鍵點位為 13823、13985 與 14123 點。

台股上周五仍努力挺住 14100 點城池，14100 點兩端哨站為 14123 與 14077 點。多方要保住 14100 點城池，必須站穩 14123 點。但如多方避免 14000 點保衛戰，最好能夠保住 14153 點，並能保住 14200 點城池，14200 點兩端哨站為 14222 與 14183 點，也為國安基金啟動宣示護盤的最後防線。國家隊才有機會脫離敗部復活戰。

但如 14077 點棄守，14047 點將成為關鍵位置，棄守正式進入 14000 點攻防戰，14000 點城池的兩端哨站為 14026 與 13985 點。如再棄守，下方 13951 點，以及 13900 點城池，13900 點兩端哨站為 13888 與 13919 點，將成為主要火線區。如續往 13851 與 13800 點探底，13800 點兩端哨站為 13823 與 13777 點，如再棄守將正式告別 14000 點。

台股今天開盤，將進入利空測低、利空探底。空方趨勢中，仍不建議貿然進場搶反彈。盤中請留意新台幣匯率表現，如台幣持續走軟，外資恐仍以權值股為提款標的，國家隊要進行敗部復活戰，配合季底作帳，傳產與金融集團股龍頭，是否出現登板救援，將是觀察重點! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)