海外突發疾病險僅1家理賠確診 可靠三招強化保障

各國邊境陸續解封，海外旅遊即將復甦，金管會本周公布，到今 (2022) 年底前將有 20 家海外突發疾病險回歸，但僅有 1 家會理賠新冠肺炎的確診。對此，保險業者表示，想要報復性出國旅遊的名眾，還可以透過旅遊不便險的附加條款、選擇強化醫療險等商業保險、或是在海外入境機場時投保當地醫療險等三招解套。

目前市面已有 4 家保險業者開始銷售海外突發疾病，其中只有美商安達產險包含法定傳染疾病保障，多數業者指出，新版海外突發疾病險無法承保法定傳染疾病，主要考量國外疫情風險無法評估，國外情勢與理賠風險皆不確定，因此承保意願不大。

但在保戶的角度，還是有化解的招式，產險業銷售的旅遊不便險，雖然也將法定傳染病與檢疫給付排除，但有些業者開放可以用附加條款的方式讓保戶附加，民眾只要多花一點錢附加條款，就可以獲得保障。

此外，國內的醫療保險中，如日額醫療險、實支實付、意外、失能等大多可以理賠海外就醫，民眾在出國前可以向保險公司確認自己投保的醫療險是否適用。

一旦適用，保戶還需要做好行前事項，保險業者表示，民眾在出國前最好提前兩周以上檢視保障是否足夠，若是投保的醫療險可以申請理賠，可請保險公司開立英文版醫療保險證明，於海外就醫時提供給醫院，以便醫院協助開立符合理賠的證明文件。

若是出國前沒搞定相關投保，現在許多國家在入境機場後，也會提供海外旅客涵蓋新冠肺炎的醫療保險，以國人最愛去的日本為例，投保範圍大多涵蓋了 COVID-19 確診的醫療費用、日本國內的醫院查詢與代理預約、看診時的電話口譯、治療費免付現金的就醫服務等。