三陽工業推出Hyundai CUSTIN國產七人座MPV 挑戰創營收新高

三陽工業 (2206) 汽車總經銷南陽實業，11 月 8 日將上市現代 (Hyundai) 品牌亞太戰略車 - 全新國產七人座休旅車(MPV)Custin，搶進國內市場空窗的 MPV 市場，立即引發預購超過 400 台的熱潮。

2021 年問世的 The All-New CUSTIN 是 HYUNDAI 原廠針對家庭七人座用車而開發的亞太戰略車，目標鎖定亞太地區市場的豪華 MPV 需求，以更寬敞舒適的乘坐體驗、最豪華便利的科技配備，主攻同級距最高標準車款，今年底南陽實業搶先於泰國、越南等國家首發開賣，未上市先轟動消息曝光一週已接到超過 400 台 The All-New CUSTIN 預訂，兩等級高階 GLT-A 預售價＄133 萬元、頂規 GLT-B 預售價＄147 萬元，早鳥訂車再送雙重優惠：專屬多功能摺疊手拉車 (價值 $7,000 元) 及 $10,000 元購車金，詳情請洽全國 HYUNDAI 展示中心。

鎖定三代家庭用車最高級的享受，The All-New CUSTIN 規格將樹立國產全新標竿。配置 2+2+3 設計的皮質舒適七人座椅，全車系標準配備雙天窗、LV2 等級完整先進安全科技、電動滑門 (右側)、二、三排獨立出風口以及 10.4 吋整合式多媒體主機，滿配享受遠勝同價格帶車型規劃。

頂規 GLT-B 挑戰 200 萬級距豪華規格下放，搭載高質感的第二排皇家座椅 (並附電動調整仰躺 / 電動腿靠 / 加熱通風)、更便利進出的雙側感應式電動滑門、感應式智慧電動尾門等，禮遇每位車主，也禮遇最愛的全家人。

The All-New CUSTIN 出自品牌新世代「Sensuous Sportiness」設計風格，勾勒出更動感流線車體造型。車身尺碼長 / 寬 / 高為 4,950mm X 1,850mm X 1,734mm，尤其傑出 3,055mm 軸距長創造同級最開闊後排乘坐空間。將搭載最新世代 HYUNDAI SmartStream 1.5 Turbo 引擎，最大馬力 170ps，扭力峰值在 1,500rpm 即全輸出，搭配 8 速自排變速系統，滿載出遊動力表現輕鬆暢行。

深受關注的 The All-New CUSTIN 已超過 400 組車主預訂， 即日起預接價格 NT$133 萬元起，今年底供應可交車僅 600 台，獻給愛家車主搶先預訂豪華舒適的 L-MPV。10 月 1 日起 VIP 預賞巡迴進駐全台 HYUNDAI 展示中心，請洽指定據點預約。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1508 期】

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