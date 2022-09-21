爆單變缺單 東南亞「訂單荒」恐持續到明年4月

「爆單」變「缺單」，東南亞「訂單荒」似乎來得有點快，業界人士表示，原因包括歐美國家需求減少，以及 3、4 月接單量爆發後趨於平穩，此情況可能會延續至明年 4 月。

證券時報報導，在柬埔寨某中小型服裝廠擔任管理人員的小張說：「我所在的工廠，主要做歐美服飾的代工，從 9 月份開始分批放假，訂單很少。」

小張表示，柬埔寨對疫情管控一直較寬鬆，去年周邊國家相繼封城，曾吃到一波轉單紅利，但隨著周邊國家陸續「躺平」，之前轉移到柬埔寨的訂單又被轉走，下半年訂單更急劇減少。

在越南從事木材生意的李先生，發現一些下游傢俱廠的生意也變淡了，「越南國慶，我有很多客戶放了七天假，往年一般都是放兩天，很多客戶都減少了訂貨量。」

河北優耐德節能科技公司執行總裁劉曉明也表示，往年都會接到越南、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家的訂單，但今年來訂單確實比較少，尤其是最近；「今年以來，馬來西亞就沒訂單了，菲律賓訂單較少，越南有兩個月沒訂單」。

光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東說：「高通膨和弱需求之下，歐美發達經濟體紛紛縮減進口訂單，這才出現了東南亞國家『訂單荒』局面。」

長三角 A 股紡織業上市公司負責人蘇先生則認為，去年航運不暢，很多客戶擔心運力持續緊張，所以增加很多訂單，囤積大量庫存，而這些庫存需要在今年耶誕季消化，這也導致今年訂單沒去年那麼多。

越南中國商會胡志明市分會會長趙騫預測，目前訂單變化取決於歐美經濟是否改觀，他估計至少要到明年 4 月後。