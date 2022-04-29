橋椿因應工資等直接成本上揚 將再調漲出貨價格

俄烏戰爭除造成原物料供應短缺，更加深通膨問題，水五金零組件及成品製造商橋椿 (2062-TW) 已通知客戶端，產品因匯率及材料價格波動自動例行調價，另外也調漲出貨價格，並已獲 30% 客戶接受，另有 70% 的客戶正積極協商中。

橋椿這一波通知客戶調價動作，主要是因應通膨造成工資、水電等直接生產成本走高，調漲幅度將依客戶別進行協商。

橋椿今 (29) 日召開股東會，會後指出，今年沒有進一步擴廠計畫，預估資本維持約維持在 1000 萬美元 (2.9 億元新台幣) 。

橋椿 2021 年稅後純益 4.36 億元，每股稅後純益 2.48 元，今天股東會並通過配發 0.5 元現金股利。

橋椿 2022 年首季營收 22.93 億元、創新高，毛利率 15.3%，稅後純益 1.24 億元、每股純益 0.69 元，對於全年營運，由於目前因大陸因疫情封城因素，造成部分零組件短缺而必須尋找替代供應，增加營運不確定性，預估第二季營收將盡力維持在第一季，全年營收及獲利也將力拚穩住去年水準。

至於訂單狀況，橋樁指出，北美航運周期已有恢復正常跡象，客戶下訂單也趨於縮小批量、分批下單，逐步消化庫存再下單，不再集中一次大量下單，因此使目前前置時間 (Lead Time) 及能見度縮短至兩個月的時間。

橋椿今天股東會完成董事改選，並由楊慶祺續任董事長。