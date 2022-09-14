台美若簽署租稅協定 個人稅務可享兩大好處

台美是否有機會簽署租稅協定成為市場關注議題，資誠聯合會計師事務所認為，若台美簽署租稅協定，對個人稅務將可享有「永續低稅負待遇」與「解決稅務爭議」兩大好處。

首先是永續低稅負待遇，資誠表示，當台籍個人投資美國時，可享有一定上限扣繳稅率優惠。目前台籍人士投資美國公司並獲配股利時，美國將依當地股利扣繳稅率 30% 扣繳稅款，但若台美租稅協定生效，美國公司給付台籍個人股利時，將依租稅協定的上限稅率預先扣繳稅款，最高通常是 15%，為現行扣繳稅率的一半。

其次則可解決稅務爭議，資誠表示，對於同時符合台美兩地稅務居民身分者或是同時會在兩地取得收入的人士，在雙方簽訂租稅協定後，只要碰到可能會被雙重課稅的情況時，可透過「相互協議」的方式解決兩地間租稅爭議案件。

但要注意的是，當台美簽署租稅協定後，將使雙方稅務資訊更加透明，資訊交換也將從單邊轉變成雙邊，屆時台灣稅務機關可向美國要求提供台灣居住者在美國的所得和財產資訊。

資誠表示，在雙邊稅務資訊更透明的條件下，除了具台美雙重國籍身分的人士外，已有或計劃投資美國的台籍個人，也要謹慎檢視自身在台灣的稅務申報是否合規。

從台灣的角度來看，資誠提醒，租稅協定除將影響的所得稅外，也須考量雙邊針對遺產稅及贈與稅的法令，在稅務資訊逐漸透明的趨勢下，雙方稅局將更加容易取得納稅義務人的申報資訊。