中國監管機關要求銀行摸底 復星國際：純屬子虛烏有

市場盛傳中國監管機關要求商業銀行檢視對復星集團的曝險部位，復星國際周三（14 日）表示，「純屬子虛烏有」，銀保監會未提出這類要求，但投資人仍不領情，復星國際 (00656-HK) 股價周三盤中重挫逾 7%。

復星國際周三說，所謂「監管部門要求摸底復星」，「純屬子虛烏有」。復星已透過多種渠道向監管機關求證，銀保監會未要求商業銀行評估對復星的曝險部位，與復星合作的銀行，也未收到任何通知。

復星國際財務長龔平說：「復星近期看似頻繁的減持和出售，是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續… 我們也注意到，複雜的外部環境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為。」

儘管復星努力澄清，但效果似乎有限，復星國際股價周三盤中仍大跌 7.55%，逼近十年谷底。

彭博周二報導，知情人士透露，銀保監會等監管機關要求大型銀行與部分國企檢視對復星債務的曝險部位，並了解復星的流動性風險，起因是近來復星頻繁拋售資產。

繼 6 月將復星國際評級列入負向觀察名單後，穆迪 8 月又將其長期企業家族評級（CFR）下調至「B1」，展望為負向。分析師 Lina Choi 說，該公司流動性不佳，現金「不足以償付未來 12 個月到期的短期債務」。

中國人壽富蘭克林資產管理投資組合經理人 Eddie Chia 則表示，由於中國房地產產業陷入債務困境，復星等民營企業被迫進入去槓桿化周期。他說，「在境內外市場避險情緒下，這些企業被資本市場拒於門外」，導致復星出售資產。