立訊精密贏了！美國337調查終結 未侵權

歷時兩年，中國蘋果供應鏈龍頭立訊精密 (002475-CN) 涉及的美國 337 調查案終告結束，美國國際貿易委員會（ITC）認定，立訊精密提出的現行設計 / 方案，均未構成任何侵權。

立訊精密周二（13 日）發布美國 ITC 337 調查最終裁決結果，表示 ITC 確認初步裁決意見，並終止調查，即立訊精密僅少數上一代直接銷往美國的產品，落入美國 Amphenol 集團主張的部分專利權保護範圍，但該上一代產品已不再外銷至美國。目前產品均由現行版本方案取代。

立訊精密說，另外兩件美國專利涉及的其他遭指控產品，ITC 確認立訊精密未侵權，或 Amphenol 主張的專利權利要求無效。

立訊精密在公告中說：「公司提出的現行設計 / 方案，均已由 ITC 再次認定未對該三件專利構成任何權利侵犯。至此，公司涉及本次 337 調查事項已全部終結，且未對公司生產、經營造成實質性影響。」

立訊精密股價周二盤中應聲大漲逾 5%，收盤仍漲 1.46%。

2020 年 12 月 18 日，Amphenol 根據《美國 1930 年關稅法》第 337 節規定，向 ITC 提出調查申請，指控立訊精密及子公司東莞立訊精密，對美出口、進口及銷售的特定電連接器與保持架及其組件和下游產品，侵犯其專利權。