〈能源盤後〉美元回落 伊朗核協遇阻 原油連3漲 WTI登上本月高點

原油期貨價格周一 (12 日) 連續第三個交易日上漲，WTI 原油期貨價格創下本月迄今最高收盤價，係因美元持續自數十年高位回落、伊朗核協談判再次遇阻，且投資者權衡供應發展。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 99 美分或 1.1%，收每桶 87.78 美元，為最近月 WTI 原油自 8 月 31 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.16 美元或近 1.3%，收每桶 94 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5%，收每加侖 2.4448 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 3.6031 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 3.2%，收每百萬 Btu 8.249 美元。

市場推動力

ICE 美元指數下跌 0.6%，隨著歐元兌美元回彈，美元持續自 20 年高點回落。

上周原油跌至 1 月以來最低點，咎其原因，美元走強就是推手之一，因為這會令以美元計價的大宗商品對其他貨幣使用者來說更顯昂貴，進而削弱該大宗商品的需求。

此外，上周市場對需求前景的擔憂也令石油承壓，因為投資者關注美國聯準會 (Fed) 和其他大型央行積極收緊貨幣政策的行動。

瑞銀策略師周一報告寫道：「儘管中國防疫封鎖措施和俄羅斯石油出口量仍處高位，可能緩解全球石油市場近期的緊繃狀態，但我們仍預期未來幾季石油供應量趨緊，價格將攀升。」

瑞銀分析師表示，經合組織國家 (OECD) 戰略石油儲備的銷售量自 11 月起將減少 100 萬桶 / 日以上，且由於天然氣和煤炭的價格上漲與供應減少，石油轉作為發電燃料，因此需求將上升。

分析師認為，與此同時，伊朗核協談判進度也提供石油支撐力。據報導，法國、德國和英國周六表示，他們「嚴重懷疑」伊朗恢復該協議的承諾，因為伊朗堅持要求聯合國的核子監督機構結束在三個地點的鈾痕蹟調查。伊朗則對這三國的聯合聲明表達遺憾。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示：「伊朗核協討論的步履蹣跚，以及美國資本市場廣泛復甦、美國工資增長力道強勁，推動周一油價上漲。」

「看到伊朗核協被推遲，石油實體市場造市商鬆了一口氣，因為伊朗已經累積近 1 億桶石油，就等著制裁解除之日湧入市場，伊朗協議短期對價格的影響很難消除。」

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 報告表示，石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 就價格波動和與基本面脫節發出警告，這也可能是油價上漲的動力之一。

OPEC+ 本月稍早同意 10 月減產 10 萬桶。

「OPEC + 本月稍早發出警告，且可能在 10 月會議之前又發出另一個警告，加上市場風險偏好廣泛改善和美元走軟，可望支撐價格回漲。」Erlam 說。