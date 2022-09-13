業界第一！中信銀行成功攔阻逾1600件詐騙 積極守護客戶資產

中國信託銀行致力守護客戶資產不遺餘力，自去 (2021) 年 1 月至今 (2022) 年 6 月底，成功攔阻 1678 件詐騙案件，總金額達新臺幣 6 億 1381 萬元，為全臺金融機構之首，今 (13) 日獲中華民國銀行商業同業公會頒發「臨櫃關懷提問成效優異金融機構」。

中華民國銀行商業同業公會今日主辦「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式暨金融防詐高階論壇」，假台灣金融研訓院舉行，特別邀請行政院政務委員羅秉成頒發「臨櫃關懷提問成效優異金融機構」殊榮予中國信託銀行，由中信銀行副董事長詹庭禎受獎，分行櫃檯人員蕭姓同仁也因表現優異，獲頒「臨櫃關懷提問成效優異金融從業人員」肯定，中信銀行數位平臺經營處處長何慶媛則分享銀行業強化臨櫃關懷與防堵詐騙經驗。

詹庭禎表示，防堵詐騙的關鍵，是將心比心的關懷，中信銀行同仁已將關懷融入日常服務過程，從客戶進入分行迎賓、取號等候至臨櫃辦理業務過程中，同仁即開始互動、關懷與辨識，若觀察到客戶可能受詐騙，會輔以新聞詐騙案例，從客戶視角耐心說明類似的詐騙手法，盡力取得客戶理解，再三確認交易必要性，以避免客戶受詐造成財產損失。為了提升同仁詐騙辨識能力，則不定期提供各分行成功攔阻詐騙案的案例，另外鼓勵同仁積極防堵詐騙事件，提升阻詐成功率，由高階主管表揚防詐績優分行，有效建立安全友善的金融交易環境。

何慶媛進一步說明，中信銀行透過四大主軸「依不同對象關懷提問才能有效防詐」、「善用數位也可以是關懷提問的助力」、「銀行業防堵詐騙的成功方程式」及「防堵詐騙與客戶體驗融合共創雙贏」替民眾的交易安全把關，同步結合金融監督管理委員會、內政部警政署提供的參考範本及詐騙徵候，協助銀行從業人員持續精進警覺力與應對能力。

本次受獎的蕭姓同仁特別分享他的防詐騙秘訣，由於新聞經常報導海外詐騙案件，造成民眾嚴重損失，蕭姓同仁所屬業務為外匯櫃檯，若遇到客戶匯出大筆款項，或與平時交易習慣不同時，蕭姓同仁就會特别洽詢客户對於此交易需求的原因。客戶言詞閃爍、緊張，或談話中出現「低成本即可有高獲利」、「團體操作投資」文字，都是可能受詐的狀況，此時蕭姓同仁會輔以新聞案例，提醒客戶可能被詐騙，請客戶再次考慮交易，同時轉知主管通報警方協助勸導，避免客戶掉入詐騙陷阱中。

未來，中信銀行將持續結合主管機關提供之案例，研發搭配大數據、人工智慧（Artificial Intelligence, AI）等數位功能，協助分行同仁在服務客戶的過程中，加速對異常交易的判斷、溝通及聯防力，以對抗日益翻新的詐騙手法，為民眾打造安心的金融體驗。