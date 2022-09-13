〈陸港盤後〉李克強指示繼續推「穩經濟」政策 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周二（13 日）收盤齊揚，滬指漲 0.05%，利多是中國國務院總理李克強指示各地政府繼續提出「穩經濟」政策，投資人也關注美國今晚出爐的 8 月消費者物價指數（CPI）。

證券時報報導，滬指漲 0.05% 至 3,263.8 點，深成指漲 0.38% 至 11,923.47 點，創業板指漲 0.09% 至 2,550.63 點。兩市成交額合計人民幣 7,713 億元，「北向資金」淨流入 39.71 億元。

航空、農業、釀酒、食品飲料、家居、旅遊等類股均走高，電力、地產、煤炭、燃氣等族群齊跌。

香港恒生指數收盤跌 0.18%，恒生科技指數跌 0.2%。

李克強上周四召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴 16 省穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。他說，督導和服務工作組要保持「在線」狀態，追蹤協調解決政策落實，特別是增消費、擴投資的問題。

李克強指示，要繼續提出增消費、擴投資等階段性政策，「能用盡用、快出快落地」，各地、各部門都要提出實策。

李克強說，目前經濟總體延續回升趨勢，但有小幅波動，正處於「頂風爬坡」關口，必須以更強緊迫感強化經濟回升基礎。

與此同時，美國勞工統計局周二將公佈 8 月 CPI，市場預料與去年同期相比，CPI 將降至 8%，但排除食品與能源的核心 CPI，將加快攀升速度。

路透周二公布的經濟學家調查顯示，美國聯準會（Fed）下周將再次升息 75 個基點，且利率升抵高峰後，Fed 可能會讓利率長時間維持在高點。

復星國際 (00656-HK) 股價周二收盤重挫逾 4%，利空是彭博報導，知情人士透露，中國政府要求大型銀行與國有企業檢視對復星集團的曝險部位，起因是近來復星頻繁拋售資產。復星集團是中國最大綜合類民營企業集團。

復星集團對此說：「我們留意到有網傳『北京市國資委通知』。經向北京國資委問詢，獲悉這一調研是北京市國資委系統的一項日常信息搜集工作，沒有任何針對性，此前他們也對有關企業發過相關調研通知。復星在北京各項業務發展正常。」