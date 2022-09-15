萬旭Q3可望轉盈終止連5虧 Q4獲利延續

線材廠萬旭 (6134-TW) 受惠車用線束放量、產品組合轉佳，營運狀況逐步好轉，據悉 7、8 月已連兩個月獲利，第三季可望擺脫連 5 季虧損，單季將轉盈，第四季也將延續，今年可望連兩季獲利。

萬旭表示，交貨給歐系車廠的電動車線束第三季開始放量出貨，主要應用在車內的儀表板及相關控制應用，由於毛利率高於公司平均，在出貨量攀升下，也挹注獲利。

以營收比重來看，萬旭第二季車用從首季 17% 略增至 18%，公司看好，在歐系客戶給出 7 年長單支撐下，加上後續美系自駕車、二輪電動輔助車等車用線組相繼放量，車用將成最大應用產品線。

另一方面，萬旭近年降低中低階筆電等消費性電子應用比重，並淘汰低毛利、虧錢產品線，效益逐漸顯現，且上半年已提列庫存損失打消呆帳，預計下半年獲利狀況可望明顯改善。

萬旭也持續擴大海外布局，越南廠第三季取得投資許可，將租下現有廠房，預計第四季可望量產，初期會以網通工控、電腦配線、安控等為主；而美國子公司也按照規劃推進。

萬旭 8 月營收 1.29 億元，月減 5.4%、年增 4%，雖然營收略減，但在產品組合優化下，獲利延續 7 月動能，達成成連 2 個月獲利，法人看好，萬旭第三季毛利率可望達 20%，單季也將轉盈；累計萬旭前 8 月營收 9.2 億元，年減 19.3%。