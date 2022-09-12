【龍哥講股教室】台股初步止跌，多看一天，搶反彈要快狠準！

美股持續反彈行情，挑戰月線，龍哥之前就跟大家分析，美股短線上技術面超跌，隨時會有反彈，但是月線和季線都下彎，中期趨勢偏空，上漲先視為反彈行情；今天台股正式止跌，直接站上 10 日線反壓，多方強勢，挑戰月線和季線大約在 14900~15000 點，由於月線下彎，上漲一樣先視為反彈，搶反彈記得快狠準，不要談戀愛。

盤勢規劃和好的產業族群不會一直改變，不能看漲說漲，看跌說跌，規劃整天變來變去哪叫規劃呢？大家要會判斷。

龍哥一直建議大家，跌深股中有分好的跌深股和不好的跌深股，營收好，股價會較有保障，八月營收一如龍哥預期，持續追蹤的產業都繳出亮眼成績單，例如，網通，先進製程相關 (矽智財，矽晶圓），車用，太陽能，工業電腦，光學；避開消費型電子，雖然近期利空出盡會跌深反彈，不過只要到營收公告期間就會有壓力，操作上就要更謹慎，例如 NB，記憶體，面板，成熟製程。

一路以來，龍哥與大家分享好的產業，資金就是輪動攻擊，從網通，車用，節能，光學，再生晶圓，矽智財，工業電腦到太陽能等等，一檔接著一檔攻擊，龍哥的持股就是一檔接著一檔創高，從昇陽半導體到致伸，再換中興電以及高力，然後到昇達科，揚明光，老朋友昇陽半導體又多送一次獲利，工業風好自在 - 虹堡直接大賺 31.5%，上週極速 - 台半噴出直接獲利 15%，再來換隱藏飆股 - 元晶噴出大賺 16%，連續 10 檔賺錢，台股盤勢不好回測，其實跟龍哥的持股一點關係都沒有，買到對的產業對的股票，還是能簡單獲利，記住，營收穩定，對股價就有保障。

1. 工業電腦營收穩定~ 振樺電 (8114-TW)~ 廣積 (8050-TW)~ 虹堡 (5258-TW)~ 立端 (6245-TW)

2. 太陽能訂單滿~ 元晶 (6443-TW)~ 安集 (6477-TW)~ 聯合再生 (3576-TW)~ 中美晶 (5483-TW)~ 台勝科 (3532-TW)

3. 網通營收亮眼~ 昇達科 (3491-TW)~ 仲琦 (2419-TW)~ 神準 (3558-TW)~ 智邦 (2345-TW)~ 啟碁（6285-TW)

4. 光學底部成形~ 大立光 (3008-TW)~ 玉晶光 (3406-TW)~ 揚明光 (3504-TW)~ 致伸 (4915-TW)

5. 車用營收持續成長~ 東陽 (1319-TW)~ 胡連 (6279-TW)~ 台半 (5425-TW)~ 朋程 (8255-TW)~ 耿鼎 (1524-TW)~ 倉佑 (1568-TW)

6. 矽智財權利金穩定~ M31(6643-TW)~ 晶心科 (6533-TW)~ 創意 (3443-TW)~ 世芯 (3661-TW)~ 智原 (3035-TW)~ 力旺 (3529-TW)

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盤勢震盪，突顯出股票當沖的優勢，不留部位，沒有隔夜風險，龍哥推出主力當沖班以及大戶當沖班，依照自己的操作資金來選擇，無本金交易，小資族好操作，安心穩定操作，天天都有加薪的機會，常常賺累積大獲利。

網通族群在未來產業中應用程度很高，例如 5G，元宇宙，基礎建設，低軌衛星等等，都是未來趨勢產業，因此網通族群在原物料短缺以及晶片短缺獲得紓解之後，營收迎來成長，大家可以多關注，像波若威（3163-TW)，昇達科（3491-TW)，智邦（2345-TW)，建漢（3062-TW)，台揚（2314-TW)，啟碁（6285-TW)

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，電池就是未來的主流，電池打出 W 底型態，有機會展開波段行情，觀察正極材料美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW)，電解液大廠聚和(6509-TW)，其餘像充電樁，導線架，CIS 感測相關都可以關注，例如，飛宏(2457-TW)，順德(2351-TW)，同欣電(6271-TW)，散熱的營收開始轉好，可以留意雙鴻(3324-TW) 和奇鋐(3017-TW)。

車用二極體的股價大幅度回測整理，從營收和獲利來看，今年的訂單狀況以及獲利都還是會很好，車用二極體隨著電動車的銷量成長，產業需求非常強勁，供給跟不上需求，觀察台半 (5425-TW) 和德微(3675-TW)，朋程(8255-TW)。

#虹堡直接大賺 31.5%

#極速台半大獲利 15%

#隱藏飆股元晶大賺 16%

#龍哥的持股連續 10 檔大賺錢

#需求爆炸股

#電力四射

#一閃一閃亮晶晶

#接棒演出

#盤勢不好還是可以搶錢

半導體小尖兵－昇陽半導體直接大漲創高，龍哥帶領會員朋友獲利放口袋，簡單獲利 20%；後來換 4915 致伸連續創高，龍哥在節目中多次透漏這檔主力股，外資從四月買到現在，真的不漲都難；閃電俠 - 中興電節電概念全球趨勢，一樣創高；超級夠力 - 高力，直接攻擊大漲噴出創新高；網通小飆股 - 昇達科緩步創高一樣賺錢；還有老朋友 - 昇陽半導體再來送獲利；工業風 - 虹堡大賺 31.5%，極速台半 & 隱藏飆股元晶接棒噴出，連續 10 檔大賺錢，最新佈局電力四射，還準備佈局下一波主流股，車用，太陽能，網通，光學，全部都是未來趨勢產業，掌握產業和操作的節奏，就是可以簡單獲利。

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