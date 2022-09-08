〈零售業衝刺Q3〉百貨買氣轉熱 環球購物、統一時代提前備戰周年慶

隨著本土疫情趨緩，各大百貨買氣明顯轉熱，冠德 (2520-TW) 旗下環球購物中心最新指出，前 8 月業績年增近 40%，來客也增逾 20%，為提前炒熱周年慶大檔，9 月底前提出暖身秋季促銷，拚推升第三季相對淡季營運，而統一超 (2912-TW) 轉投資統一時代百貨台北店也宣布，秋季改裝陸續完成登場，已為周年慶提前布署完成。

環球購物說明，前 8 月業績年增達 40%，來客也增超過 20%，尤其在近年積極打造會員生態圈下，會員消費金額、頻率和新會員數攀升速度加快。

據環球購物統計，前 8 月會員貢獻消費金額年增超過 40%、新會員數則持續增長超過 10%，而在會員消費人數上，又以 21-30 歲的成長最明顯、31-40 歲居次，顯示會員年輕化趨勢。

統一時代百貨台北店則表示，秋季改裝重頭戲就是為了備戰周年慶，9 月起陸續完成，今年改裝共計 21 家，包括 14 家全新櫃位、7 家改裝開幕櫃位，涵蓋四大品類，包括餐飲、家居用品、飾品配件和服飾。

統一時代百貨觀察，進入後疫情時代，消費者更注重居家生活質感的提升，家用業績表現逐年攀升，因此，今年改裝重點主要針對家居生活和飾品配件進行大幅度調整，將家居生活品類全面升級。