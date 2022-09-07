惠譽維持我主權信評「AA」 財部：續開源節流蓄積量能

惠譽 (Fitch Ratings) 宣布，對我財政表現維持長期主權信用評等為「AA」、展望「穩定」的佳績；財政部對此表示，考量疫情與國際政經風險等外在變數影響，將繼續開源節流以蓄積財政量能。

這也是繼標準普爾 (Standard & Poor’s) 國際信用評等機構，在今 (2022) 年 4 月將我主權信用評等再度由「AA」調升為「AA+」後，又一家國際信評機構肯定我財政管理表現。

惠譽表示，台灣穩定稅課收入成長及審慎財政支出，將使 2022 年度各級政府財政赤字較預算數縮小，2023 年度雖增加基礎建設及教育等政府支出計畫，預測各級政府預算赤字占 GDP 比率為 0.7%，仍維持優於 AA 評等群組國家中位數 1.4% 的水準。

惠譽認為，截至 2021 年底，台灣各級政府 1 年以上公共債務未償餘額占 GDP 比率 34.3%，預測 2022 年度將降為 32.5%，遠低於 AA 評等群組國家中位數 48.9%，到了 2026 年度預期將逐步降至 30.5%，肯定我恪遵公共債務法規定的 GDP 50% 上限，維持中期財政紀律良好基石。

惠譽認為，我強勁外部融資、審慎財政管理、高度政府治理能力與具競爭力的經商環境是支持評等結果的關鍵；此外，政府實施境外資金匯回鼓勵實質投資、具領導地位的半導體公司進行國內產能擴充計畫，以及強化貿易供應鏈政策支持，都有助於我在全球疫情再起與經濟放緩等環境中，維持經濟溫和成長。

但惠譽也提醒，後續仍須觀察兩岸地緣政治風險上升對經濟發展相關風險。

財政部表示，因應俄烏戰爭延宕引發通膨升溫、台海地緣政治風險尚存及全球疫情變化多端，將積極推動機動調降大宗物資稅負及紓困振興相關措施，密切關注國內外政經情勢，維護股市穩定。

財政部指出，將繼續積極開源節流，蓄積財政量能以因應可能的經濟情勢變動，妥善靈活運用財政政策維持經濟動能，加速經濟成長，同時配合國際租稅趨勢適時研擬稅制改革，厚植國家發展實力。

另外，財政部也強調，惠譽 2021 年新聞標題以「Taiwan, China」稱呼我，經本部反應今年已恢復以往「Taiwan」名稱，但其網頁續維持「Taiwan, China」，財政部將持續洽詢惠譽正視此問題。