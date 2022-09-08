涂老講股─從集團作帳到法人作帳

前日提到明基友達集團作帳，果然昨日 3511 矽瑪逆勢大盤漲停，恭賀！

半導體 IP 矽智財產業概況:

輝達與超微特定的高階資料中心伺服器應用 GPU 遭禁止輸入中國大陸，外界預期，往後中國大陸本土晶片廠商的需求將增加，對於特殊應用 IC（ASIC）設計服務台廠如世芯、創意而言，或有機會間接受惠。

電動車龍頭特斯拉為 Model 3 的 Autopilot 系統製作 ASIC，台積電將這些汽車計算晶片描述為汽車 HPC(高速傳輸)，主要是通過 7 奈米、5 奈米和 3 奈米工藝，現階段這些汽車晶片的 ASIC 服務多是博通、Marvell 和三星提供，世芯 - KY 看到更多自駕車 OEM 採用這種定制晶片，故積極構建自己的晶片架構。

世芯 - KY(3661-TW):

1. 去年世芯有超過七成業績來自大陸客戶貢獻，現在則以北美大型雲端服務業者的 AI 晶片出貨為最主要項目，不過仍有約三成多業績是來自大陸市場，曾承接陸廠飛騰、湖南國科微等大陸業者的訂單。

2. 世芯 - KY 在車用晶片具有的優勢包括強大的領先晶片設計業績，以及被選為台積電 VCA(價值鏈聚合器) 合作夥伴，且世芯 - KY 作為純粹的第三方設計服務供應商，不會有自有品牌產品，世芯 - KY 目前贏得了 1~2 個汽車 HPC 項目。

3. 外資大型研究機構看多熱情再度爆發，直指車用高效能運算（HPC）領域新商機啟動，人工智慧（AI）專案年底前加速提升，平價將展開修復，摩根士丹利、瑞信、美銀證券、中信投顧等全給予正向投資評等，股價預期全超過千元。

4. 美系外資估計，世芯 - KY 今年每股稅後純益（EPS）30.64 元、年增率 4 成，明年表現更剽悍，年增 55.5％、來到 47.63 元，2024 年的 EPS 則是 62.36 元。

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