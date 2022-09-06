〈陸港盤後〉北京擬加快刺激措施腳步 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周二（6 日）收盤齊揚，滬指大漲 1.36%，收復 3,200 點大關，利多是北京計劃加快刺激措施腳步，以減緩封城令、限電及房地產景氣低迷對經濟的衝擊。

證券時報報導，滬指周二收盤勁漲 1.36% 至 3,243.45 點，深成指驟漲 1.04% 至 11,799.81 點，創業板指漲 0.1% 至 2,540.64 點；兩市成交額合計人民幣 8,691 億元，「北向資金」淨流入 38.99 億元。

電力、有色、化工、地產、旅遊、煤炭、汽車、鋼鐵等類股走高，金融、醫藥、釀酒族群齊揚。

香港恒生指數收盤漲 0.12%，恒生科技指數漲 0.07%。

中國國家發展和改革委員會副秘書長楊蔭凱周一表示，目前中國經濟正處於走穩回升關鍵期，因此本季政府提出政策至關重要。

楊蔭凱說，下半年是回補第 2 季疫情損失關鍵期，也是政策發揮作用的黃金期，政府必須「搶抓時間窗口」，果斷提出接續政策，以確保經濟復甦動能。

此外，中國人民銀行周一宣布，自 9 月 15 日起，把金融機構外匯存款準備金率 調降 2 個百分點，降至 6%，為央行今年來第二度調降外匯存準率。

民生銀行首席經濟學家溫彬說，央行調降金融機構外匯存準率，意味境內金融機構為外匯存款繳存的準備金減少，有助於增加市場美元流動性，並提升金融機構外匯資金運用能力，有利於人民幣匯率穩定。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫則表示，目前中國市場主體外匯存款約 9,500 億美元左右，央行把外匯存準率調低 2 個百分點，大約可釋出 190 億美元外匯流動性。