【台指操作攻略】現在努力找飆股 不如專心賺價差

今日 (9/2) 外資台指淨多單水位下降，從上個交易日的淨多單 6059 口，今日盤後淨多單剩下 3658 口，減少了 2401 口。隨著美元再度創下波段新高，外資今日賣超台股 146.2 億。台指未平倉則減少 523 口來到 76619 口，顯示台指期貨籌碼動能略為消退。

美國勞工部周四（1 日）公布最新失業金數據，初領失業金人數為 23.7 萬人，相較前次數據減少 5,000 人，連續三周下降也創兩個月來新低，激勵美股尾盤翻紅，台指夜盤也重回 14800 關卡。許多投資人期待今天星期五能出現一波反彈，但是萬萬沒有想到，台指開盤僅 5 分鐘隨即翻黑，行情震盪下行越走越低，伴隨現貨成交量放大，收盤再度出現帶量黑 K。相信很多人正在為手上套牢的股票煩惱，但請記得現在不是多頭格局，與其努力找飆股，不如專心賺價差，想要成為贏家最快的方法，就是跟著贏家一起進場。

如何在開盤迅速掌握盤勢架構，運用我們簡單實用的看盤口訣『穩盤靠現貨 攻勢看期貨』，早盤期現貨漲跌幅相當接近，多空力道拉鋸，不過電子期走勢相對疲軟，加上整體頭部型態明確壓力沉重，技術面也尚未出現落底訊號，短線上盤勢仍屬於震盪偏空，沒時間分析盤勢怎麼辦，跟著指標進場也能輕鬆賺。

一般投資人都會在開盤後先觀察再決定是否進場，只有主力會在開盤的時候建立部位，只要實際開盤價＞預估開盤價，表示主力開盤偏多操作，若是實際開盤價＜預估開盤價，表示主力開盤偏空操作，今天實際開盤價 14776 低於盤前計算得出的預估開盤價 14806，開盤價立即進場做空，另外 08:45 同時突破空方加速點 14770 再加碼放空，我們早上 09:05 就已發布完整的盤勢分析，提醒會員盤勢易震盪，09:13 預判轉折點 14705 反手做多，在 09:20 順利掌握 40 點反彈空間，11:18 再次進場 14665 做多，12:18 指數上漲至 14714，再次掌握近 50 點反彈空間，今天跟著我作當沖，4 次出手全部獲利。

資金相對有限的投資朋友們，即使用一口台指當沖，只要開盤掌握主力多空動態，開盤跟著進場操作不預設出場點，一律至收盤價平倉，光是這星期累計獲利 + 586 點，以上所有點位完全公開歡迎驗證，精準分析加上犀利當沖指標，讓你每天進場都充滿機會，想要當贏家就要找專家。

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