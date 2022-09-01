台北3C電器展盛大開幕PROTON普騰電視振興大回饋

9/2-9/5 台北世貿一館「台北電器空調影音展」強勢登場，各家業者都卯足全力大推優惠，今年「PROTON 普騰電視」攜手「LiTV 立視線上影視」參展推出展場獨家優惠，凡於現場購買 PROTON 普騰電視 75 吋電視即可獲得 LiTV 一年免費看，享有 400 台電視頻道免費看，現場還有粉絲團獨家好康活動，只要參加立馬可獲得神秘小禮。

此次，PROTON 普騰電視在今年台北電器空調影音展中，推出最完善智慧功能的「75 吋 4K Ai 語音聯網電視」來與大家見面，搭載時下趨勢 Android 11 系統、WIF2.4+5G、藍芽 5.0... 等，且擁有最新 AI 語音技術，出張嘴用說的就可以操作許多相關的功能；更因應民眾居家娛樂需求，並內建時下最夯「LiTV 立視線上影視」，包含了 400 台電視頻道，兼有戲劇、電影、動漫、兒童、綜藝... 等多達六萬小時的串流影音內容，不僅可觀看 400 台電視頻道，更絕對是追劇與看電影必備的功能！

PROTON 普騰電視隨著手機功能的便利性，更提供懶人鏡射功能，可直接把手機畫面投射到電視上，還有體感遙控器，可簡單自由移動滑鼠指標，就像指揮棒一樣操作非常容易，畫質方面更是符合時下趨勢，以普騰獨家色彩技術『廣色域』NTSC 最高達 100%，彷彿親眼看世界，同時支援杜比規格解碼技術，加強環繞與低音音效，使視覺與聽覺互相搭配，帶給大家雙重的極致饗宴！

LiTV 豐富的影音內容搭上 PROTON 的智慧電視，對於家庭視聽娛樂可說是規劃的非常的完整、非常人性化，LiTV 也將會持續滿足全家人不同的需求，更多好戲以及強檔電影，詳情請上官網：https://www.litv.tv 查詢，盼能提供給消費者最親民與最前衛的視聽科技體驗！

PROTON 普騰電視在地耕耘 48 年，力圖建立台灣新時代電視品牌形象，今年參加「台北電器空調影音展」以創新、專業、堅持的精神，提供給消費者超乎想像的完美視覺體驗，同時也因應小宅市場趨勢，推出多元便利的家電選擇，欲了解詳情請洽官網：https://www.proton.com.tw/ 查詢，PROTON 全新技術將帶你進入超越絕美新視界！