力達-KY上半年獲利成長逾34% 每股純益1.37元

力達 - KY(4552-TW) 今 (30) 日公布最新財報，第二季營收及獲利都優於首季，上半年稅後純益 1.59 億元，年增 34.81%，每股純益 1.37 元。今年受惠高階節能款螺桿機產品銷售上升挹注，預估第一季將是全年谷底，第二季起營收逐步走高。

力達 - KY 今年將完成泉州全數 8 棟新廠建置，市場估全年營收將維持雙位數成長。

力達 - KY 第二季營收 12.27 億元，毛利率 21.29%，季增 0.52 個百分點，年增 2.55 個百分點；單季稅後純益 9136 萬元，季增 34.57%，年增 35.33%，每股純益 0.79 元。

力達 - KY 上半年營收 22.42 億元，毛利率 21.05%，年增 1.13 個百分點；上半年稅後純益 1.59 億元，年增 34.81%，每股純益 1.37 元。

力達 - KY 自 2021 年下半年起改採自主研發策略，有效提升營益率，並已完成 100 匹馬力以下的空壓機螺桿主機自主生產，今年目標在完成 150 匹及 175 匹馬力主機開發，有助降低生產採購成本、穩定產品品質。

力達 - KY 去年毛利率表現較佳的螺桿機續扮主流，營收比重 60%，預估今年在節能及主攻產品差異化訴求下，螺桿機將續扮主流角色；此外，力達也已推出雷射專用螺桿機產品，並持續推出深入行業專用的螺桿新機產品，對空壓機由通用型市場觸角延伸至其他行業。

力達 - KY 福建泉州開發的力達工業園區面積達 5.62 萬坪，投資金額達人民幣 6.8 億元，公司今年將完成園區內全數 8 棟新廠建置。