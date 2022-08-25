騰雲攜手台師大產學合作 培養數位轉型人才

OMO 解決方案領導廠商騰雲科技 (6870-TW) 今 (25) 日宣布，攜手台師大採用台大、台科大、台師大三校聯盟網絡，於台大系統開設數學產業實習課程，將透過產學合作，以產業實務帶動理論訓練，培養新一代數位轉型人才。

騰雲科技策略長史美圻表示，據麥肯錫研究報告指出，面對數位轉型，未來全球將有 3.75 億名員工需進行技能重塑，而全球目前有 43% 的企業存在數位轉型技能缺口，更有 30% 的企業認為未來 3-5 年將受到破壞式創新影響。

由於全球已有超過 50 個國家訂定 AI 戰略，日本政府更於去年成立數位廳迎向數位轉型元年，史美圻認為，在此浪潮下，新創與學校擴大密切合作，可提早為台灣未來的軟體產業國際化，奠定堅實人才基礎。

本次實習機會由台師大數學系教授林俊吉發起，共 7 家的國際級新創企業響應，包含騰雲科技、騰創數析、禾多移動、阿爾發金融、Health2Sync 智抗糖、行動貝果和光禾感知，預計將提供超過 30 個數位轉型技術與商務拓展的實習名額給三校學生選修。

騰雲強調，不僅與頂尖大學合作實習課程培育數位轉型人才，也積極引進外商儲備幹部培育系統，推出 AI 探險領航家計畫，實習表現良好者將可轉正加入領航家培訓、參與騰雲輪調訓練，表現良好者更有派駐海外進行市場拓展的機會。