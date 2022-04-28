騰雲海內外業務進入高速成長期 前進馬來西亞設分點

新零售解決方案服務商騰雲 (6870-TW) 公布去年稅後純益 0.49 億元，年增 118.26%，每股純益 (EPS)3.21 元，而展望今年，騰雲表示，近來已成立馬來西亞分公司，預計將與國際級策略合作夥伴協助永旺東南亞、誠品馬來西亞等大型商場建置解決方案，將可創造穩定收益，看好今年海內外業務將進入高速成長期。

騰雲表示，目前在手訂單已超過去年，使第一季合併營收來到 1.12 億元，年增 41.04%，為持續朝國際布局，2 月已成立馬來西亞分公司，將積極搶進東南亞市場，預期今明兩年會陸續貢獻營收。

騰雲執行副總張婷婷進一步指出，騰雲去年海外布局已有重大進展，包括協助三井上海金橋 Lalaport、三井上海蓮花路 Lalastation、三井馬來西亞 Lalaport 等 OMO 客商金流解決方案建置，推升海外收入年增逾 60%，隨著將協助永旺東南亞、誠品馬來西亞等大型商場進行解決方案建置，不僅可認列當年度的一次性收入，也將持續貢獻未來的軟體服務收入 (SaaS)。

張婷婷提到，以營收結構來說，去年一次性的解決方案建置收入約占營收比 66.6%，持續性軟體服務占比 33.4%，由於一次性的建置費用將不斷挹注持續性軟體服務收入，預料持續性收入占營收比重有望逐年增高。