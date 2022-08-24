彩晶買回2.86萬張庫藏股 執行率32.5%

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (24) 日公告，以每股平均約 10.89 元、共斥資約 3.11 億元，買回 2.86 萬張庫藏股，占總發行股數約 0.97%，累計彩晶執行庫藏股短短三周，執行率已達 32.5%。

彩晶月初通過買回庫藏股，預計自 8 月 3 日至 10 月 3 日，買回約 88000 仟股，用於激勵及提昇員工向心力，買回區間落在 6.8-15.17 元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

營運方面，彩晶表示，整體市場受環境影響，產業稼動率普遍下修，平均落在 7 成上下，但彩晶因為產品、客戶較分散，受衝擊程度較少，估下半年產能稼動率仍將維持在 9 成以上，但年底將進行設備機台改造更新，屆時產能稼動率會稍微滑落至 8 成上下。

總體而言，彩晶預期，下半年各產品營收占比與上半年相當，除手機產品因上半年特定客戶拉貨強勁，預期下半年比重小幅下滑，不過依目前需求來看，下半年車載動能仍與上半年持平，第四季有機會再增加，中長期穩定成長趨勢不變，也符合公司近年擴大布局工控、車載布局的策略。

另一方面，面板上游偏光板廠力特 (3051-TW) 今日也公告買回庫藏股已執行完畢，以每股平均 20.8 元，買回 2000 張庫藏股，共計花費 4159.9 萬元，短短八個交易日就提前完成執行。