避免遭冒名 快遞報關預先委任制2.0預計9月中上線

為避免遭冒名報關，財政部關務署今 (23) 日宣布，快遞報關預先委任制 2.0 將在 9 月中旬上路，民眾可在實名認證 APP 設定自選預先委任，報關業者欲以民眾名義報關進口貨物，須在報關前透過 APP 推播報關內容給該民眾檢視，符合線上委任報關後，海關就能受理申報。

關務署說明，報關業者辦理進口貨物報關前，均應經進口人委任報關，但快遞貨物因即時通關特性，報關委任文件可免逐案於通關時檢附，但也容易遭不法人士盜用民眾個資，報關進口違法管制物品，徒增民眾與報關業者的困擾。

為降低遭冒名報關的風險，關務署推動「預先確認委任報關」，即快遞貨物報關前應先以實名認證 APP 完成線上委任報關，否則將無法報關進口。

關務署說明，「預先確認委任報關」於 110 年 12 月 28 日起上線實施，初期以民眾檢舉冒名報關及貨物放行後卻多次未完成委任報關等高風險進口人為實施範圍。

關務署表示，9 月中旬將接續實施「預先委任 2.0」，增加民眾自選預先委任，以漸進推動方式，讓民眾熟悉預先委任報關操作，並給予業者於貨物運抵臺灣前，先以實名認證 APP 完成線上委任報關之調整作業時間。

關務署呼籲，民眾購買境外網購貨物以快遞貨物方式進口，應至實名認證 APP 檢視推播訊息，並即時確認是否為其進口貨物，俾利貨物順暢通關。

