【台指操作攻略】洪荒之力拉結算 明天過後見真章

今日 (8/17) 外資台指淨多單水位上升，從上個交易日的淨多單 9,872 口，今日盤後變為淨多單 10,222 口，增加了 350 口，美元指數在八月初跌破月線之後走勢反轉，重新站上月線，使得外資今日再度賣超台股 19.26 億，9 月台指未平倉來到 62,714 口，累積速度較上個月來的快，顯示台指期貨籌碼動能正在醞釀當中。

由於美國零售巨頭沃爾瑪與家得寶財報亮眼帶動零售類股走強，道瓊指數走勢凌厲，連五個交易日收紅重回 34000 關卡，不過今早台指小幅開低並持續在平盤附近遊走，指數看回不回形成高檔狹幅震盪型態，高低區間與昨日相同僅 65 點，連兩天震幅皆不到 0.5% 相當少見，也許有些人期待行情拉回，不過如同昨天盤後稿所說，08 台指未平倉量水位並不低，加上近期呈現標準的盤堅走勢，如同溫水煮青蛙，導致空單幾乎沒有下車的機會，多方順勢拉高結算，可以說將整段行情吃乾抹淨，運用簡單實用的看盤口訣『穩盤靠現貨 攻勢看期貨』，還原今除息影響點數約 3 點，早盤期現貨漲跌幅相近，且成交量較昨日更低，台指前五分鐘成交量僅有 1998 口，觀望氣氛濃厚顯示多空力道並不明確，尤其是電子期走勢明顯落後金融期，攻擊力道不足所以只能勉強守成，若強勢拉高反而容易遭到空方反撲。

今天台指僅小漲 27 點，但其實是已經用了洪荒之力，觀察 9 月台指漲幅落後 8 月近 20 點，也能看出多方拉抬結算價的意圖明確，雖然這兩天震盪幅度有限，不過從台指未平倉量累積速度，以及自營商在台指淨部位的操作異於過往，接下來有機會出現大幅度波動，如果能透過指標每天精準掌握多空趨勢，就不會讓賺錢的機會溜走。

相較於今日台指高低區間僅 65 點，代表陸股的 A50 指數高低區間超過 200 點，對於喜歡當沖的投資朋友來說，波動越大代表當沖機會越多，A50 交易時間幾乎與台股重疊，也就是說操作台指同時也能交易 A50 指數，且保證金比小台指還要低，不論資金大小皆能參與，如果想要馬上進場成為贏家，可以參考我們的操作，一般我們採取順勢突破策略，一天進場一次，例如今天 09:39 跌破 13600 進場做空，不用半小時即有 50 點獲利達標，操作 10 口 A50 保證金比兩口大台指還低，A50 盤中與台指的連動性也相當高，喜歡當沖的投資朋友可以多加了解。

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