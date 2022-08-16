投信成多頭中流砥柱 外資大買面板雙虎

台股今 (16) 日陷入狹幅震盪，加權指數終場僅收漲 3.22 點，以 15420.57 點作收，成交值略縮至 2083.98 億元，其中，外資呈現連 2 賣，自營商也轉賣，但投信維持積極加碼態勢，已是連 38 買寫新紀錄，個股方面，外資今日大買面板雙虎，買友達 2.8 萬張、群創 1.3 萬張，

外資今日賣超 56.37 億元，為連 2 賣，自營商賣超 17.93 億元，終結連 3 買，投信則買超 40.3 億元，三大法人合計賣超 34 億元。

觀察外資買超前 10 大標的則有友達 2.8 萬張，群創 1.3 萬張，長榮航 1 萬餘張，臺企銀、東元均逾 7000 張，國泰智能電動車和精英在 5000 張上下，台半、昇陽半導體和訊舟均逾 4000 張。

外資賣超前 10 大標的，依序有力積電 1.7 萬張，國泰永續高股息 1.3 萬張，陽明 1.1 萬張，華航 8800 張，長榮 7500 張，元晶 6000 張，微星、東鹼、仁寶和中鋼均超過 4000 張。

投信方面，買超前 10 大有永豐金、仁寶均超過 4000 張，華新 3200 張，英業達、宏碁、開發金、遠東新、台泥均超過 2500 張，中鋼和元大金均逾 2000 張。

而投信賣超前 10 大標的則有漢翔 2500 張，旺宏 2100 張，華航和光頡均逾 1600 張，建大 1100 餘張，元晶近 900 張，致伸和榮剛均超過 700 張，胡連和鴻海也超過 500 張。

統一投顧表示，台股持續站在 5 日均線上盤堅，除了短期 5 日和 10 日均線全數走揚外，月線轉為上行後也成為下檔有力支撐，預料在國際股市尚未明顯回檔前，台股仍可維持盤堅走勢。