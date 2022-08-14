三檔金融股重量級法說登場 聚焦三大議題

金融股重量級法說將陸續召開，下周包括玉山金 (2884-TW)、京城銀 (2809-TW)、富邦金 (2881-TW) 等三家率先登場，屆時預期將聚焦在升息循環下的獲利與總經展望，以及股債策略等布局。

外界除了關切今年上半年升息循環下，對銀行、壽險業的影響以外，通膨趨緩，市場開始預期升息速度也降下來，甚至有聲浪指向 Fed 明年可能降息救經濟衰退，貨幣政策轉變之際，營運展望也將是重要看點。

其中，玉山金將於 8 月 15 日打頭陣，玉山金 7 月單月稅後純益 27.8 億元，累計稅後純益 98.7 億元，EPS 為 0.74 元；主要子公司玉山銀行單月稅後純益 27.6 億元，金控及銀行的單月獲利均為歷年最高紀錄。面對外在環境變化，除了上述焦點，也要聚焦玉山金的海內外布局。

京城銀緊接著 8 月 16 日接棒，7 月稅後純益大增至 6.26 億元，創去年 7 月以來新高，累計稅後純益 14.78 億元，EPS 為 1.32 元。不過，上半年台股劇烈震盪，加上美國升息牽動債市波動，京城銀分別在 3 月與 6 月出現單月虧損，因此累計前七月獲利仍較去年同期衰退約七成左右；京城銀接下來的股債策略備受關注。

富邦金則將在周五 19 日舉行法說會，富邦人壽淨值在 7 月單月回升 600 億元，不僅最新淨值將在法說會上揭露，股債投資策略也是眾所關切；此外，升息循環使得不動產最低投報率門檻上升，可觀察該公司的不動產投資策略是否改變。