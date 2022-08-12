〈台股盤前〉台積電ADR逆揚 有利領大盤向季線靠攏

〈台股盤前〉台積電ADR逆揚 有利領大盤向季線靠攏。(鉅亨網資料照)
〈台股盤前〉台積電ADR逆揚 有利領大盤向季線靠攏。(鉅亨網資料照)

台股昨 (11) 日成交量升至 2237.5 億元，三大法人也同步翻多，推升加權指數勁揚 258 點，終場收在 15197 點，創近一個半月來高點，美股雖跌但仍守住季線，有利台股持續向季線挑戰。

昨日三大法人加碼 167 億元，外資買超 140 億元最多，投信加碼 10.9 億元、創下連 35 買，今天將挑戰史上投信連 36 買的紀錄，而自營商賣超 2.04 億元，自營商避險操作買超 17.8 億元。

今日觀盤重點，無懼每股四大指數今晨全數小跌，台積電 ADR 仍上漲近 1%、收在 89.52 美元，較台北交易股票溢價拉大為 4.3%，台積電現貨續揚可期。

品牌大廠華碩受大環境影響衝擊終端消費性市場需求，加上單季認列匯損近 7 億元，侵蝕本業獲利，第二季三率三降，稅後純益降至 18.96 億元，季減 81.82%、年減 83.32%，每股純益 2.6 元，創下近九季低點，累計上半年每股賺 16.6 元；由於庫存調整恐調整到明年，要留意其股價表現。

美股雖然全黑，但仍站穩季線，台股政策作多意圖明顯，季線趨緩走平壓力轉輕，相較國際股市陸續站回季線、半年線，台股明顯落後，有利於整理後補漲跟上。

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