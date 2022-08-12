〈台股盤前〉台積電ADR逆揚 有利領大盤向季線靠攏

台股昨 (11) 日成交量升至 2237.5 億元，三大法人也同步翻多，推升加權指數勁揚 258 點，終場收在 15197 點，創近一個半月來高點，美股雖跌但仍守住季線，有利台股持續向季線挑戰。

昨日三大法人加碼 167 億元，外資買超 140 億元最多，投信加碼 10.9 億元、創下連 35 買，今天將挑戰史上投信連 36 買的紀錄，而自營商賣超 2.04 億元，自營商避險操作買超 17.8 億元。

今日觀盤重點，無懼每股四大指數今晨全數小跌，台積電 ADR 仍上漲近 1%、收在 89.52 美元，較台北交易股票溢價拉大為 4.3%，台積電現貨續揚可期。

品牌大廠華碩受大環境影響衝擊終端消費性市場需求，加上單季認列匯損近 7 億元，侵蝕本業獲利，第二季三率三降，稅後純益降至 18.96 億元，季減 81.82%、年減 83.32%，每股純益 2.6 元，創下近九季低點，累計上半年每股賺 16.6 元；由於庫存調整恐調整到明年，要留意其股價表現。

美股雖然全黑，但仍站穩季線，台股政策作多意圖明顯，季線趨緩走平壓力轉輕，相較國際股市陸續站回季線、半年線，台股明顯落後，有利於整理後補漲跟上。