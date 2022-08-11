振樺電上半年每股賺6.13元 直逼去年整年

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，稅後純益 2.34 億元，季增 3.2%、年增 168%，每股純益 3.12 元；上半年稅後純益 4.6 億元，年增 264%，每股純益 6.13 元，雙創同期新高，上半年獲利更直逼去年整年的 6.21 元。

振樺電第二季營收 29.14 億元，季增 9.5%、年增 37.7%；毛利率 35.2%，持平前季、年減 0.8 個百分點；營益率 13.1%，季增 1 個百分點、年增 1.7 個百分點。

振樺電表示，第二季各事業表示來看，商業物聯網 (Commercial IoT) 自後疫情時代持續復甦，年增 36%，物聯網基礎建設 (IoT Infrastructure) 因料況稍有舒緩，出貨排程較為順暢，年增 38%，而集團服務物聯網 (Serviced IoT) 生態系策略也逐步完備，步上穩健軌道。

展望後市，振樺電認為，全球地緣政經環境持續動盪，供應鏈問題尚未全面緩解，不過，在手訂單健康，審慎樂觀維持下半年成長動能；振樺電上半年營收 55.74 億元，年增 36.1%；毛利率 35.2%，年減 0.2 個百分點；營益率 12.6%，年增 3.2 個百分點。

邁向企業發展下一階段的同時，董事會決議委任獨立董事張綺雯女士，領軍永續發展委員會 (Sustainability Development Committee, SDC)，統籌規劃公司經營傳承治理 (GCO 2.0 落地計畫)，並落實社會責任暨永續環境發展。

中長期來看，商業物聯網方面持續以提升品牌全球市佔及維運服務 (Kiosk-as-a-Service) 搭載率為目標；物聯網基礎建設方面則偕同策略夥伴華碩精實研發及強化供應鏈能量，以進一步助益獲利結構。

而邁向企業發展下一階段的同時，振樺電董事會也決議，委任獨立董事張綺雯女士，領軍永續發展委員會 (Sustainability Development Committee, SDC)，統籌規劃公司經營傳承治理 (GCO 2.0 落地計畫)，並落實社會責任暨永續環境發展。