AES-KY Q2毛利率、獲利雙寫新高 EPS 9.83元

鋰電池模組廠 AES-KY(6781-TW) 今 (10) 日公布上半年財報，受惠兩大需求持續暢旺，加上產品組合持續優化，毛利率再創高、達 36.71%，第二季稅後純益 8.39 億元，每股稅後純益 9.83 元，雙雙改寫同期高，也刷新單季新高紀錄，單季就賺近 1 個股本。

AES-KY 第二季營收 39.85 億元，季增 10.54%，年增 45.38%，毛利率 36.71%，季增 0.36 個百分點，年增 0.66 個百分點，營益率 26.22%，季增 0.72 個百分點，年減 1 個百分點，稅後純益 8.39 億元，季增 12.47%，年增 40.07%，每股稅後純益 9.83 元。

AES-KY 上半年營收 75.9 億元，年增 39.93%，毛利率 36.55%，年增 0.36 個百分點，營益率 25.88%，年減 1.75 個百分點，稅後純益 15.85 億元，年增 30.67%，每股稅後純益 18.56 元。

AES-KY 表示，受惠輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組等應用的需求增溫下，公司獲利也續創新高。

展望未來，AES-KY 表示，公司將持續擴增新客戶、新產品以及市佔率為重要目標，並結合研發能力與一站式客製化解決方案，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。