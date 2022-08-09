聯亞、統新、台揚、訊舟，光通網通為何能如此強勢？

近期「光通 + 網通」成為最熱門的電子族群，其實 5G 建置、WIFI6 的置換在此之前就有默默進行，但先前比他們更亮眼的題材佔據話題性，再加上這幾年疫情擾亂節奏，使得基礎建置的步調放慢，去年更甚至因為貨櫃航運塞港、無法出貨等等問題而缺料，直到今年整體建置才重新回到軌道上，也是投資人再次重視光通、網通的原因。

以需求量來看，5G 的架構除了延伸 4G 的「前傳」和「後傳」外，又多加了中傳，對於光收發模組需求數量倍升。而若要細分項目進一步檢視需求的話，要以「前傳」網路的 10G/25G 光模組為主，雖然「後傳」有 100G/200G/400G 等多項目，但現階段還是以 5G「前傳」對於光通訊廠最具商機，主力產品在前傳的廠商，會更有獲利的可能。

聯亞 (3081-TW)25G 矽光相關產品，目前營收占比約為 20~25% 左右，就屬於光通訊中前傳網路產品較多的公司。在第二季營收全部出爐的時間點，聯亞第二季營收 6 億元，季增 33% 優於預期，可以想見除了中國的 5G 建置需求外，美國大型網路公司今年訂單也在增加，而中國規模最大的資料中心模組廠客戶，也預計第三季開始量產，基本上可以確定聯亞下半年營運表現穩定，目前技術面已突破前波平台，再來就是要挑戰今年高點的 180 區間，可以說是明顯起死回生。

統新 (6426-TW) 的表現也是續強，雖然第二季營收 1.77 億元，季增 4.6% 相較聯亞沒有那麼亮眼，但是毛利率 42.3% 增加了其獲利能力，從統新第一季獲利高於高股價的聯亞就可以看見其實力。近期美國寬頻基建案當中，有 650 億美元將用於寬頻建設，而歐洲、印度、南美等地區因光纖滲透率較低，未來光纖用戶數每年成長率可望大幅超越全球固網增幅，統新公司營收比重「光學鍍膜元件」佔 100%，產業濃度極高，會是第一波受惠熱門。

台揚 (2314-TW) 七月營收 4.21 億元，月增 25.8%、年增 33.3%，累計前 7 個月營收 13.82 億元，年增 2.7%，在網通股當中也是具備「起死回生」的個股，該七月營收創下 30 個月以來的最高點，股價也已經在月、季線交會點 46.8 打底完成，擁有雙線帶動的支撐力道。

以產業表現來看，台揚的「系統整合 SI」新客戶訂單在今年第三季的交貨進度已步上軌道，預計下半年能慢慢貢獻營收上升。而 5G 相關的新產品，就如我前面所說，先前量產進度雖然受到疫情、供應鏈、戰爭、通貨膨脹等等影響而有所遞延，但也已經逐漸緩解，接下來就能如期進行，而以目前漲停位置，其實台揚的位階並不高，後續還有向上成長空間在。

同為網通股的訊舟 (3047-TW) 也是一樣，去年不缺訂單而缺料、缺運輸，而今年這樣的問題已經解決，訊舟從五月開始營收年月雙增，雖然增加幅度目前看來還不多，但可以看出基本面成長潛力。同時訊舟還是一檔低股價受一般投資人喜愛的股票類型，短期之間動能會較同族群的其他公司還要強勢，從這週一、週二的成交量來看，量能一天翻了 3 倍，並且成交量排行在整個台股有前三名，可以看見其熱門度。

近期我持續追蹤光通、網通概念股，相關分析其實早已預告在前，先前在 LINE 上的每週週報就有詳細分析過該族群的趨勢與選股邏輯，週報每週都會有更進一步的解析，投資人想免費索取請加 LINE︰@588vip 並留言「週報 + 1」。

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