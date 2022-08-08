網路賣家注意 明年起須揭露「營業人名稱」與「統編」兩大資訊

網路賣家注意! 明 (112) 年元旦起，只要透過網路銷售者，其稅籍應登記項目將新增「網域名稱及網路位址」與「會員帳號」，賣家也須在網頁與相關交易應用軟體揭露「營業人名稱」與「統一編號」。

因應網路交易風潮興盛，財政部今 (8) 日修正發布「稅籍登記規則」及「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」，要求網路賣家必須在交易頁面中揭露「營業人名稱」與「統一編號」兩大資訊；此外，平台營業人也要負保管及提示會員交易紀錄的協力義務。

財政部說明，為利消費者辨識賣方營業人相關資訊，因此有必要將該等資訊納入營業人稅籍登記的應登記事項，並在銷售網頁或軟體的明顯位置清楚揭露其營業人名稱及統一編號，以提升交易資訊透明並保障消費者權益。

而為兼顧稅籍資料正確性及完整性，另鑑於平台營業人以電子形式保存所有必要交易紀錄等資訊，均為會計事項經過之證明，屬交易相關原始憑證範圍，應依規定保存及提示，因此修正前開相關法規。

財政部提醒，明年元旦起，只要是新申請設立稅籍登記的營業人，如經查獲，在稅籍設立登記時就從事網路銷售，但未向國稅局申請網路銷售應登記事項者，應按同法第 46 條第 2 款有關申請營業登記事項不實之規定論處。

財政部表示，根據營業稅法第 30 條規定，營業人申請稅籍登記之事項有變更，應於事實發生之日起 15 日內向國稅局申請變更稅籍登記。

因此營業人自 112 年 1 月 1 日起辦妥稅籍設立登記後始從事網路銷售，或 111 年 12 月 31 日以前已辦妥稅籍登記，且到 112 年 1 月 1 日仍有從事網路銷售，或 111 年 12 月 31 日以前已辦妥稅籍登記而於 112 年 1 月 1 日以後始從事網路銷售，均應申請變更登記增列前揭網路銷售應登記事項。

財政部表示，相關辦法將從 112 年 1 月 1 日施行，將請各區國稅局加強宣導，對於 111 年 12 月 31 日以前已辦妥稅籍登記且有從事網路銷售之營業人，依修正後規定應於 112 年 1 月 1 日至 1 月 15 日間辦理變更登記增列網路銷售應登記事項。

為使賣家有充分時間辦理，財政部也訂定自 112 年 1 月 1 日到 4 月 30 日止，有為期 4 個月的輔導期，輔導期間內未依規定辦理者免處行為罰，但輔導期屆滿後，營業人若仍未依規定申請變更登記者，將依法開罰。

