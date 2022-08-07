詮欣Q3獲利估續強 Q4新品放量營運邁大步

連接器廠詮欣 (6295-TW) 上半年獲利跳增，加上優化產線效率及產品組合效益持續顯現，第三季獲利估將續增，第四季在車用新品放量下，營收及獲利更可望邁大步成長。

詮欣表示，雖然目前大環境變數仍多，但下半年仍維持獲利逐季成長的營運基調不變，主要動能就是來自車用新品相繼放量，公司對全年獲利仍維持原定成長目標。

據了解，詮欣目前除了美系電動車大廠的 ADAS 產品交貨數量增加外，也打進歐系 Tier 1 供應鏈，產品應用涵蓋 ADAS、影音等高速高頻傳輸用的連接器及線束，認證後將放量出貨。

以詮欣目前營收比重來看，工業電腦 (IPC)4-5 成、網通 15-20%、車用占比 8-9%，消費型跟 PC 2-3 成，但預計第四季在新品陸續開始放量下，車用營收比重可望顯著提升，也將推升營運表現。

詮欣第二季雖然因客戶受到中國封控影響，拉貨動能放緩，營收 4.65 億元、季減 3.6%、年增 9.49% 但在優化產品組合下，毛利率 35%，季增 2 個百分點、年增 5 個百分點；稅後純益 0.79 億元，季增 10%，每股純益 1 元。

詮欣上半年營收 9.47 億元，年增 24.6%、毛利率 34%，年增 6 個百分點、稅後純益 1.51 億元，年增 188%，每股純益 1.91 元。