業成Q2純益季增1.5倍EPS 2.49元 上半年每股賺3.5元

觸控模組大廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (5) 日公布第二季財報，在筆電、平板動能穩健挹注下，單季純益達 8.22 億元，季增 149.55%、年減 39.73%，每股純益 2.49 元，累計今年上半年純益 11.52 億元，年減 27.6%，每股賺 3.5 元，業成今日也公告 7 月營收，單月續站穩百億元之上。

業成第二季營收 290.1 億元，季增 3.11%、年減 19.72%，毛利率回升到 9.82%，季增 2.22 個百分點、年減 0.82 個百分點，營益率 2.78%，季增 1.8 個百分點、年增 0.03 個百分點，稅後純益 8.22 億元，季增 149.55%、年減 39.73%，每股純益 2.49 元。

累計業成上半年營收達 571.45 億元，年減 6.8%，毛利率 8.73%，年減 0.11 個百分點，營益率 1.9%，年增 0.13 個百分點，稅後純益 11.52 億元，年減 27.6%，每股純益 3.5 元。

業成今年第二季受中國封控間接影響出貨，4、5 月營運均低於原預期低，但 6 月在整體供應鏈逐步恢復下，出貨恢復常態，公司認為，下半年營運將優於上半年，全年有機會逐季轉好，並力拚與去年持平。

業成今日也公告 7 月營收，單月營收站穩百億元之上，達 108.58 億元，月減 10.22%、年減 16.46%，累計今年前 7 月營收達 680.03 億元、年減 8.53%。

業成今年續以筆電、平板等 IT 產品為營運主力，產能方面，目前筆電 LCM 月產能已達逾 100 萬台，去年陸續擴建的筆電產線也逐步到位，可望將月產能最高提升至 150 萬台，且今年在大客戶供貨比重也進一步成長，估全年筆電營收比重將成長至 3-4 成。