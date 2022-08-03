瀚亞投信挨罰 中華信評：旗下基金不致大規模贖回

瀚亞投信前劉姓投資長涉嫌用自家基金「抬轎」炒股，金管會不但祭出罰鍰，還限制新基金業務；根據中華信評最新報告認為，這項處分應該不會導致「瀚亞威寶貨幣市場基金」發生大規模基金贖回，也不會使信用品質或信用品質評分乃至於評等結果顯著惡化。

金管會去年 9 月對瀚亞投信執行金檢，發現劉姓投資長有重大違規，以自家投信基金與全委帳戶買賣自己相同股票，因此，金管會上週除了命令解職劉姓前投資長職務，並重罰 400 萬元，且瀚亞投信 1 年內不能新募基金，2 年內也不能引進新的境外基金。

中華信評認為，以過去幾年國內類似事件對基金規模與投資組合信用品質的影響來看，因法規處分導致基金遭大規模贖回的可能性非常低。即便基金遭遇大量贖回，中華信評認為，「瀚亞威寶貨幣市場基金」（twAA+f）經驗豐富的基金經理人與該基金的「信用品質評分」緩衝空間，應有助於緩解贖回風險，並使該基金投資組合的信用品質維持穩定。

中華信評進一步表示，截至 2022 年 6 月 30 日止，「瀚亞威寶貨幣市場基金」的總管理資產約為新台幣 149 億元，其中包括銀行存款（占 59%）、商業本票（34%）以及附買回交易（7%），投資資產組成以及基金規模與事件發生前類似，且該基金的「信用品質評分」大致不變。