貨攬業財報報喜 捷迅Q2首見賺超過半個股本 獲利年增逾150%

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (2) 日公布第二季財報，單季稅後純益 1.55 億元，季增 75.82%，年增 154.6%，每股純益 5.17 元，首見一個季度賺超過半個股本，再寫獲利新紀錄。

捷迅指出，第二季各服務項目營業占比分別為空運服務 66%、海運服務 25%、其他服務 9%，其中，空運服務年增 30.43%、海運年增 26.72%，而其他服務也年增 12.64%。

儘管後疫情時代迎來的是通膨、國際動盪造成的經濟成長趨緩，捷迅指出，上半年表現仍穩健，主要是反映持續優化整合型的物流服務，提供客戶靈活解決方案有成。

捷迅第二季合併營收 15.29 億元，季增 19.28%，年增 34.57%，營業毛利 2.48 億元，季增 55.48%，年增 93.96%，毛利率 16.23%，季增 3.78 個百分點，年增 4.97 個百分點，營業利益 1.89 億元，季增 72.99%，年增 142.2%，營益率 12.34%，季增 3.83 個百分點，年增 5.48 個百分點，稅後純益 1.55 億元，季增 75.82%，年增 154.6%，每股純益 5.17 元。

而捷迅上半年合併營收 28.11 億元，年增 27.63%，營業毛利 4.08 億元，年增 75.56%，毛利率 14.5%，年增 3.96 個百分點，營業利益 2.98 億元，年增 119.82%，營益率 10.59%，年增 4.44 個百分點，稅後純益 2.43 億元，年增 123.23%，每股純益 8.11 元。

捷迅強調，疫情期間充分扮演客戶在運輸供應鏈中的顧問角色，與客戶共同面對並解決減班、塞港、俄烏戰事、清零政策、碼頭罷工和經濟疲弱所帶來的種種障礙，因而獲得許多新客戶支持，並非僅仰賴高運價帶動營收獲利成長。

展望下半年，捷迅表示，有絕對信心在面對眾多未知數的市場環境下，挑戰成長再創佳績。