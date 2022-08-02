〈辜仲瑩等三人干政〉帶隨行廚師出國違法報公帳 凱基證挨罰240萬元

金管會今 (2) 日表示，開發金 (2883-TW) 大股東辜仲瑩不僅介入旗下凱基證券業務，疫情期間，辜仲瑩帶著專屬廚師團隊出國，出差所行事務均與公司公務無關，卻違法報公帳等缺失，因此對凱基證券開罰 240 萬元，且董事長許道義調降月薪 20%，為期 3 個月，而總經理方維昌則遭停職半年。整體來說，因為辜仲瑩干政，開發金、中壽、凱基證合計就遭罰 2840 萬元。

金管會表示，辜仲瑩僅擔任開發金控持股 100% 子公司中華開發資本董事長，但是凱基證券人員有將業務、營運績效、擬晉升人員名單等資料陳報辜仲瑩秘書，再由秘書轉陳報予辜君情事；另凱基證券人員有向任職開發資本旗下多家子公司、孫公司的董事或董事長，卻未任職於凱基證券的人員陳報協理級以上人員考績資料、香港子公司顧問聘任案，顯示違反公司治理。

辜仲瑩不僅干政，辜仲瑩還有把凱基證券違法當作「小金庫」的情形，金管會表示，疫情期間，為了怕在外用餐染疫，辜仲瑩以「業務需求」、「公差」、「國外餐飲考察」、「技術交流」等為由，帶領部分餐廳員工出差，包括至香港、日本、美國、法國等地出差，出差報備單的工作計畫僅填載「依公司安排」、「餐飲考察」，惟均無檢具公務行程的具體佐證資料，亦未要求繳交出差期間工作報告，但相關差旅費都由凱基證券買單，但是經查，國外期間的餐飲事宜、出差所行事務均與公司公務無關。

金管會進一步指出，辜仲瑩的私人出國行程，不但帶著隨行廚師並報支公款，其中部分人員差旅費有由凱基證券 (泰國) 總經理匯入該公司總經理方維昌帳戶，再由方維昌提領新臺幣支付予員工，也就是說，買單的不只台灣凱基證券，凱基證券 (泰國) 也幫忙分擔報帳；另外，部分人員的差旅費則以「防疫特別津貼」名義給付每人 6 萬元，不足部分於補貼稅款後，再以「員工績效獎金」名義支付。

金管會表示，上述缺失顯示凱基證券嚴重違反公司治理原則，且未落實執行內部控制制度，依法核處新臺幣 (以下同)240 萬元罰鍰，依同法第 65 條予以糾正，此外，命令公司自裁處書送達之翌日起，對董事長許道義調降月薪 20%，為期 3 個月，另外，總經理方維昌部分，依證券交易法第 56 條規定，命令停止總經理方維昌 6 個月業務的執行。