〈辜仲瑩等三人干政〉中壽挨罰600萬元 董總座雙雙遭降薪3個月

開發金 (2883-TW) 大股東辜仲瑩等三人干政風暴，不只造成開發金受罰，由於三人還將手伸進子公司中壽的業務，顯示中壽違反公司治理，金管會依法開罰中壽 600 萬元整，董事長譚碩倫遭降薪 10%、總經理黃淑芬遭降薪 30%，為期 3 個月。

保險局副局長張玉煇表示，金管會對開發金控一般業務檢查時，發現中壽治理運作、辦理不動產出租予利害關係人交易，及其他業務的內部控制作業程序，都有大股東辜仲瑩、開發金前高層邱德馨、余珊蓉介入的現象，此三人都不是中壽決策人士，卻介入公司財、業務經營決策及人事作業，顯示違反保險法相關規定及有礙健全經營之虞。

張玉煇舉例，中壽新大樓多項設計規劃事宜由辜仲瑩決定；而中壽的員工績效評核、薪資、獎金報告、海外拓展業務等機敏資料也違法提供給邱德馨決策；中壽新大樓的設計、採購、發包等作業有請示余珊蓉同意後再辦理後續事宜，顯示余珊蓉有介入中國人壽新大樓工程發包、裝修等非本職權責的核決。

保險局表示，依保險法第 171 條之 1 第 4 項規定核處中壽罰鍰新臺幣 600 萬元整，暨依同法第 149 條第 1 項予以糾正；併依同法第 149 條第 1 項第 7 款規定，令該公司自裁處書送達翌日起，調降董事長譚碩倫每月月薪 10%，為期 3 個月，以及調降總經理黃淑芬每月月薪 30%，為期 3 個月。對於譚碩倫僅降薪 10%，主要是因為譚碩倫去年 7 月才上任，與本案重複的期間僅約 3 個月，因此減薪較少。