台灣首家！中國信託勇奪《The Banker》最佳創新數位銀行大獎

中國信託銀行積極打造最有溫度的金融創新體驗，成果斐然，近期勇奪國際知名財經雜誌《The Banker》（銀行家）「亞太最佳創新數位銀行」，並以 O2O（Online to Offline）掃碼分流平臺整合支付工具及社群電商金流服務，拿下「全球最佳創新數位銀行—支付類」大獎。值得一提的是，中國信託銀行領先同業，為臺灣首家獲得「亞太最佳創新數位銀行」獎項的銀行業者，說明中國信託銀行數位創新服務已達國際級水準，別具意義。

中信金控暨中國信託銀行總經理陳佳文指出，金融業的挑戰及致勝關鍵為「數位服務能力」，能提供品質好、貼近客戶需求的遠距數位金融服務業者，才具備市場競爭力。因此中國信託銀行以大數據與人工智慧（Artificial Intelligence, AI），架構個人專屬智能化金融體驗場景，讓數位金融走入生活場景，藉由拓展服務場景，攜手 Line Pay、中油 Pay 及和泰 Pay 等知名夥伴串起金融生態圈，隨時隨地提供最有溫度的金融服務。

洞察先機，中國信託銀行為臺灣第一個參與國際金融區塊鏈 R3 聯盟的銀行，亦領先同業採用 Apple Message for Business，首創分行手機引導員，實現「實體低接觸」的安心服務流程，並結合 AI 智能預測客戶需求，取得 15 項專利，且客戶等候滿意度年成長 65%。

行動支付業務則因首創 O2O（Online to Offline）掃碼分流平臺，整合多種支付工具，創造商家、消費者、支付業者三贏，因而囊括《The Banker》（銀行家）「亞太最佳創新數位銀行」及「全球最佳創新數位銀行─支付類」兩大獎。

無獨有偶，《The Asian Banker》（亞洲銀行家）也肯定中國信託銀行滿足社群電商需求，創新推出「社群購物 Pay」及「賣家貸財金」的兩大金融服務，簡化社群賣家收款及對帳流程，並提供賣家以銷售交易數據申請的線上貸款服務，贏得「亞太最佳創新金融生態圈」獎項。

此外，中國信託銀行從智能技術、場景拓展到數位創新，提供便捷且有溫度的數位服務，亦受到《Asiamoney》（亞洲貨幣）評審團認可，榮獲「臺灣最佳數位銀行」。展望未來，中國信託銀行將持續實踐 Banking My Way 精神，從客戶需求出發，打造出無時不在、無所不在的金融服務。