發內部信穩軍心！南山人壽淨值已回升逾450億元

「潤泰雙雄」潤泰新 (9945-TW)、潤泰全 (2915-TW) 昨 (28) 日公布第 2 季每股淨值保住正數，避免下市或被打入全額交割的危機，但淨值合計蒸發近 1300 億元，外界也關切雙雄所投資的南山人壽淨值狀況，據了解，南山人壽今天針對近期淨值問題，發內部信給公司員工，並透露最新淨值估算，已較 6 月底回升逾 450 億元。

此次引爆潤泰集團和壽險業淨值危機的南山人壽，總資產高達 5.28 兆元，外傳南山人壽的第 2 季淨值會跌破千億大關，淨值大減也波及潤泰雙雄，潤泰雙雄董事會不但通過變更會計政策，潤泰全還將進一步辦理 3 億 7000 萬股現金增資；儘管潤泰雙雄都出面救淨值，但兩檔個股今天還是重挫跌停。

而身陷淨值風暴中心的南山人壽為了穩定軍心，則在今天發內部信給公司員工，不但強調利率走升對壽險業有三大正面效益，並透露該公司最新預估淨值將較 6 月底回升逾 450 億元，南山人壽整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常之情形。

南山人壽內部信全文如下：

針對媒體報導淨值議題，本公司說明如下：

金管會 21 日記者會表示，利率走升對壽險業有三大正面效益，一是緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力；二是提高保險業再投資的收益；三是壽險公司應提存的保單負債準備金減低。所以市場利率上升對保險業經營發展而言，具有正面效益。

如同仁所了解的，公司為長期承諾客戶的權益不受影響，大部分的資產都配置在債券部位，以收取穩定利息收入，雖然短期的利率波動會影響債券評價，但不會有實際上的損失，損害到客戶的權益。

因金融市場持續波動，另據媒體報導，近期債券價格上揚、股票指數回升、新台幣持續貶值，整體壽險業 7 月淨值至少回升 2 千億元。受惠於金融資產價值增加等因素，本公司最新預估淨值將較 6 月底回升逾 450 億元；故淨值雖受短期金融市場波動而有影響，但南山人壽整體財務狀況仍屬穩健，資產體質良好，並無重大異常之情形。

目前壽險公司淨值下降是因為部分資產以公允價值衡量，但負債未以公允價值評價，所以無法完全反應升息對資產負債的影響，未來接軌 IFRS17 後，保險負債以市場利率試算，壽險公司應提存的保單負債準備金可降低，截至 6 月底試算後，預估淨值可大幅回升。

面對未來多變的金融市場變化，南山人壽經營團隊已做好充足的準備，截至今年上半年累積自結獲利 378 億元，獲利穩健，業務動能與營運績效皆表現亮麗， 6 月底資本適足率 (RBC) 仍達 300% 以上，高於法定要求 200% 甚多，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。